Estoque de barras de maconha é encontrado em operação que prendeu dois

Dois homens, de 30 e 32 anos, foram presos em uma operação da Polícia Militar nos bairros Ressaca, em Contagem (MG), e São Caetano, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (2/9). Um deles delatou o colega e pediu liberdade em troca.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que dava conta que o homem de 32 anos traficava e mantinha drogas em casa. Militares da Rotam seguiram ao endereço e, ao se aproximarem da entrada, sentiram forte cheiro de cocaína e viram, pela fresta do portão, um homem escondendo drogas em uma prateleira.

Assim que escondeu o material, o homem atendeu a porta e os militares seguiram à área da prateleira, onde acharam 84 pedras de crack e 131 pinos de cocaína. No quarto dele, encontraram um revólver de calibre .32. Conforme os registros, os militares continuaram as buscas em uma casa da frente, com aparência de abandono, onde encontraram 430 buchas de maconha, um revólver e munições.

Pedindo liberdade, o homem colaborou e indicou um outro homem envolvido no tráfico. Segundo ele, era com ele que era possível obter barras de maconha. O homem, de 30 anos, foi encontrado no bairro São Caetano, em Betim.

O suspeito tentou fugir e, abordado pelos militares, se contradisse em vários momentos, mudando respostas como nome completo, onde mora e o motivo pelo qual estava parado na rua durante a noite.

Os militares seguiram à casa dele, onde foram recebidos pela irmã, que permitiu buscas no imóvel. Em vários cômodos, foram encontradas 57 barras de maconha, 16 porções de haxixe, além de balanças de precisão. Aos militares, ele admitiu que guardava drogas para outras pessoas.

A dupla foi levada à Delegacia de Polícia Civil em Contagem, onde segue à disposição da Justiça.

O que foi apreendido?