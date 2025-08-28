BH: foragido da Justiça excluído do tráfico é preso com munições e arma

Um homem de 27 anos, foragido da Justiça, foi preso com 480 munições, um revólver, carregadores e coldres no bairro Califórnia, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (27/8). Preso, ele disse que vendia os itens no mercado negro depois de ter sido “excluído” de uma organização do tráfico de drogas.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia anônima de que um foragido, que usava uma identidade falsa e tinha armas, morava em uma casa do bairro com a esposa e filhos. Os militares seguiram ao endereço e, ao baterem no portão, reconheceram o homem por uma fresta.

A entrada dos militares foi permitida pela esposa do homem, que confirmou que ele estava dentro de casa. Ele foi achado tentando se esconder atrás da porta de um dos quartos. Assim que descoberto, disse: “Perdi, perdi, só não me esculacha” e recebeu a voz de prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa afirmou que não tinha nada na casa e autorizou uma revista. Os militares seguiram a um quarto, onde um guarda-roupa escondia carregadores de fuzil. Sob o móvel estava um revólver de calibre .357 com seis munições. Ainda no mesmo cômodo, foi encontrada uma bolsa com mais de 470 munições de calibres diversos.

Uma nova "profissão"

Mesmo informado sobre o direito de se permanecer em silêncio, segundo o documento policial, o preso afirmou que conseguia o material em São Paulo e vendia no mercado negro.

Aos militares, relatou que começou a traficar armas e munições depois de ter sido “excluído” do tráfico de drogas da Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste da capital. Segundo ele, cometeu uma infração do tráfico que provocou seu afastamento. A infração não foi descrita nos registros.

De acordo com ele, cada munição de fuzil é vendida a R$ 50, os carregadores a R$ 2 mil cada e a arma, por R$ 25 mil. A estimativa é que o prejuízo com as apreensões seja de pelo menos R$ 55 mil.

Afinal, o que foi apreendido?