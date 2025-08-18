Assine
VALE DO RIO DOCE

MG: operação mira grupo que abastecia gangues com armas, munições e coletes

Grupo contava com estrutura que comprava ilegalmente e as alterava para aumentar letalidade

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
18/08/2025 11:14 - atualizado em 19/08/2025 05:04

Mandados de busca são cumpridos em operação com apreensão de armas e prisão
crédito: PF/Divulgação

Uma operação da Polícia Federal (PF) mira um grupo de 38 pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa ativa em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na manhã desta segunda-feira (18/8).

Segundo a PF, o grupo é responsável por abastecer gangues rivais com armas, munições e coletes balísticos. Ao todo, são cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, além do cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e seis de prisão temporária.

A ação foi batizada de “Operação Senhores da Guerra” e é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG). A decisão judicial também autorizou a apreensão de mais de 40 armas registradas, que serão submetidas a processo de cassação dos respectivos registros.

Investigação

As investigações tiveram início a partir da análise do material recolhido na Operação Muro de Ferro, deflagrada em fevereiro deste ano. Na ocasião, foram apreendidos armamentos que levaram os investigadores a identificar a estrutura do grupo criminoso em Governador Valadares.

De acordo com a apuração, dois líderes eram responsáveis pela compra de armas e munições, que eram distribuídas a criminosos locais e a pessoas com registros válidos, como integrantes do CAC (Colecionadores, Atiradores e Caçadores). Esses armamentos, porém, eram adquiridos de forma irregular. O comércio ilegal era feito por meio de outros cinco integrantes da organização.

Acessório de letalidade

Segundo a PF, o grupo contava ainda com a participação de um armeiro e instrutor de tiro da cidade. Ele era o responsável pela manutenção das armas e atuava como intermediário nas negociações ilegais.

Além disso, os investigadores identificaram que a organização fabricava e vendia, de forma clandestina, um acessório usado para aumentar a letalidade de fuzis, possibilitando disparos em modo rajada.

O que deu a operação?

De acordo com a Polícia Federal, a ação resultou em quatro mandados de prisão e 15 prisões em flagrante cumpridos. Foram recolhidas 66 armas de fogo, de modelos diversos, e mais de 12 mil munições. 

