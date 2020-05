Dupla é presa com drogas e armamento das Forças Armadas na Grande BH

Militares da Rotam participaram das apreensões em BH e Ribeirão das Neves (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) Belo Horizonte com drogas e armas usadas pelas Forças Armadas. Militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) os encontraram em uma casa no Aglomerado da Rede, no Bairro São Gabriel, Região Nordeste da capital mineira, após uma denúncia anônima. Dois homens foram presos em flagrante na noite dessa terça-feira emcom drogas e armas usadas pelas. Militares do) os encontraram em uma casa no, noda capital mineira, após uma denúncia anônima.









Dentro da casa, mais 240 buchas de maconha e três pedras de crack foram encontradas. Além disso, os policiais encontraram uma pistola .765, de uso do Exército Brasileiro. O rapaz disse que apenas prestava serviço a um homem e que tinha recebido a arma para se defender.





Durante a procura por mais itens na casa, um outro rapaz chegou. Ele tentou fugir, mas foi pego pela polícia. O homem, de 25 anos, seria comparsa do rapaz já apreendido. Eles informaram um outro endereço, em Ribeirão das Neves, cidade da Região Metropolitana, onde teria mais armas e drogas.





Os militares foram ao local, no Bairro Rosaneves e encontraram mais 25 quilos de maconha enterrados, além de porções de cocaína, uma balança de precisão, R$ 900 em dinheiro e uma prensa hidráulica. Os policiais também encontraram uma submetralhadora .40, outra arma de uso do exército. A Polícia Civil vai seguir com as investigações para tentar encontrar outros integrantes da quadrilha.