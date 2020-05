(foto: PRF/Divulgação) prisão de dois homens suspeitos de roubar e fazer nove pessoas de uma mesma família reféns em um assalto à uma fazenda em Dores do Indaiá, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O crime ocorreu na manhã dessa terça-feira (26). Uma operação da Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta quarta-feira (27), resultou nade dois homens suspeitos de roubar e fazer nove pessoas de uma mesma famíliaem umà umaem Dores do Indaiá, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O crime ocorreu na manhã dessa terça-feira (26).









Durante as buscas no interior da caminhonete, os agentes localizaram a chave de um veículo Mercedes-Benz. Ao investigarem sobre a origem da chave, os policiais acabaram descobrindo que os dois ocupantes do veículo haviam participado de um assalto, onde roubaram carros, além de jóias e dinheiro.





Os suspeitos confessaram o crime e indicaram a localização de outros dois veículos roubados. Uma equipe da PRF recuperou a Mercedes estacionada próximo ao Ceasa, em Contagem, na Região Metropolitana e, com apoio de uma equipe da ROTAM (PMMG), uma outra caminhonete Hillux foi localizada estacionada em uma rua no Bairro Água Branca, também em Contagem.





Os dois homens foram presos e a ocorrência encaminhada para o Detran MG.