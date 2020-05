Em BH, homem rouba mulher dentro de ônibus, mas acaba preso ao tentar fugir

Mulher relatou que o homem entrou no ônibus na Estação Hospital Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D. A. Press) Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos na noite dessa terça-feira no Conjunto Habitacional IAPI, no Bairro São Cristóvão, Região Noroeste de Belo Horizonte. O rapaz foi abordado em flagrante por conta de um roubo de celular em um ônibus. prendeu um homem dena noite dessa terça-feira no, no. O rapaz foi abordado em flagrante por conta de um roubo de celular em um ônibus.









Pessoas que estavam no ônibus e na própria estação gritaram como forma de alerta e tentaram ajudar. O rapaz correu em direção ao IAPI, mas foi avistado por policiais que estavam em uma viatura na avenida, que perceberam a movimentação.





Além de solicitarem um cerco dentro do conjunto, os militares correram a pé atrás do suspeito. A essa altura, ele já estava dentro do IAPI, mas deixou evidências para trás durante a fuga, como boné, réplica de arma de fogo e uma blusa de frio.





Depois disso, não demorou muito para os militares encontrarem o homem, com o celular da mulher escondido em um dos bolsos de trás da bermuda que usava. O rapaz, que já tinha passagens na polícia por furto, ameaça e dano, foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Ceflan) 4 da Polícia Civil, no Bairro Alípio de Melo, também na Região Noroeste da capital mineira.