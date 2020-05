Frio aperta em Minas e coloca temperatura abaixo de zero no Sul; BH bate novo recorde

Quarta-feira começa ensolarada em boa parte de Minas, exceto no extremo Norte e no Nordeste (foto: Carlos Altman/EM/D. A. Press) Sul de Minas Gerais chegassem a valores negativos durante a madrugada desta quarta-feira, mesmo durante o outono. Belo Horizonte, capital do estado, também renovou o recorde da menor temperatura neste ano. Uma massa de ar polar que cobre quase todo o território brasileiro fez com que as temperaturas em duas cidades dodechegassem a valores negativos durante a madrugada desta quarta-feira, mesmo durante o outono., capital do estado, também renovou o recorde da menor temperatura neste ano.









Já Belo Horizonte chegou aos 9,3ºC na madrugada desta quarta, estabelecendo novo recorde da temperatura mínima neste ano. A máxima estimada para o dia é de 21ºC.









Segundo o sistema de condições do tempo da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), mesmo com sol, a temperatura máxima não deverá superar os 24°C na capital mineira.





A quarta-feira começa ensolarada em boa parte de Minas, exceto no extremo Norte e no Nordeste, onde o dia começa com céu parcialmente nublado. A tarde também será com tempo seco no Triângulo, Sul, Oeste, Zona da Mata e Região Metropolitana de BH.