Frio bate recorde em BH e faz gear no Sul de Minas

Maria da Fé, no Sul de Minas: termômetros marcaram -0,4 °C na madrugada desta terça (26) (foto: Rede de Monitoramento Meteorológico William Henrique/Divulgação)

Às 6h desta terça-feira (26), os termômetros de Belo Horizonte marcaram 10.6 °C - menor temperatura do ano. O registro é da Estação de Cercadinho, monitorada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Maria da Fé, no Sul de Minas, o gelo tomou conta da paisagem. A mínima chegou a -0,4 °C esta madrugada.



8 °C na capital até quinta (28). Geadas ainda mais intensas devem ser observadas no Sul do estado até sexta (29). O frio deve seguir quebrando recordes ao longo da semana . A previsão, segundo o Inmet, é de que a temperatura vá ana capital até quinta (28).ainda mais intensas devem ser observadas no Sul do estado até sexta (29).





De acordo com o meteorologista Cléber Souza, o clima gelou em decorrência de uma frente fria, acompanhada de uma massa de ar polar, que passou pelo estado nos últimos dias. A frente, que inclusive trouxe chuva no último sábado (23), está de saída: encontra-se, atualmente, na divisa de Minas com Bahia. A massa, no entanto, permanecerá estacionada por aqui pelos próximos dois dias.