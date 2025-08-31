Olheiro do tráfico é preso depois de gritar ‘Galo doido’ ao ver polícia

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos por suspeita de tráfico de drogas durante um patrulhamento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Bairro Lagoa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na noite desse sábado (30/8). O mais novo, suspeito de atuar como “olheiro” na região, teria gritado “Galo Doido”, na intenção de chamar atenção para a chegada da viatura.

De acordo com o registro policial, a Rua Farmacêutico Antônio Cruz, onde a dupla foi detida, já foi denunciada diversas vezes por ser um local de venda e armazenamento de drogas. Ao se aproximarem de um beco, os militares encontraram o jovem de 18 anos, que relatou a presença dos policiais.

Ao ouvirem a palavra-chave, ainda conforme o boletim de ocorrência, vários homens saíram correndo e entraram em habitações próximas. No entanto, um deles, de 19 anos, foi capturado ao tentar fugir pelo telhado e ficar preso entre duas residências.

Com o mais velho, os militares encontraram dez buchas de maconha, 175 pedras de crack e R$ 145 em dinheiro. Também foram apreendidas 350 buchas de maconha, 114 pinos de cocaína, uma balança de precisão, duas armas calibre .22 e .32 e dez munições.

O que os suspeitos disseram?

Ao ser confrontado pela polícia, o homem com quem as drogas foram encontradas afirmou que todo o material apreendido pertencia a ele. Ele ainda explicou que o beco é usado apenas para o tráfico de drogas e ninguém mora no local. O espaço seria administrado por um homem conhecido como “LG”.

Já o suspeito de 18 anos confessou que trabalha como olheiro para o grupo criminoso. Ele explicou que recebe um pino de cocaína a cada duas horas de vigilância.

A dupla foi detida em flagrante por tráfico de drogas e levada à delegacia de plantão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) onde tiveram a prisão ratificada.

Materiais apreendidas na operação