Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

Grande BH: Polícia Militar apreende R$ 3 milhões em drogas durante operação

No imóvel situado em São Joaquim de Bicas funcionava uma refinaria de cocaína. Ninguém foi preso

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/08/2025 23:45

compartilhe

Siga no
x
Drogas, conforme parecer preliminar da PM, estão avaliadas em cerca de R$ 3 milhões
Drogas, conforme parecer preliminar da PM, estão avaliadas em cerca de R$ 3 milhões crédito: PMMG

Uma operação a cargo de militares do Tático Móvel da 7ª Cia. Independente da Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de uma grande carga de drogas, como cocaína e skunk, em uma casa em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A polícia chegou ao endereço no início da tarde desta terça-feira (26/8) após denúncia. Os militares acharam o portão da residência aberto. Não havia ninguém no local.

Leia Mais

Os militares apreenderam nove barras de cocaína, além de um saco de 23,9 kg e mais 31 porções do entorpecente. Os policiais também encontraram na geladeira três sacolas de skunk, tipo de maconha com níveis mais elevados de THC (tetrahidrocanabinol). 

Os entorpecentes, conforme parecer preliminar da PM, estão avaliadas em cerca de R$ 3 milhões.

“Foi identificado dentro da residência vasto material que confirmou se tratar de uma refinaria de cocaína”, comentou a PM.

Segundo informações levantadas no local, um mulher, proprietária de uma lanchonete no Bairro Primavera, e um homem, responsável pelo pagamento do aluguel desse imóvel, seriam os donos da carga. No boletim de ocorrência não há outros detalhes sobre os suspeitos. Ninguém foi preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

apreensao cocaina grande-bh pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay