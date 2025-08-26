Grande BH: Polícia Militar apreende R$ 3 milhões em drogas durante operação

Uma operação a cargo de militares do Tático Móvel da 7ª Cia. Independente da Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de uma grande carga de drogas, como cocaína e skunk, em uma casa em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A polícia chegou ao endereço no início da tarde desta terça-feira (26/8) após denúncia. Os militares acharam o portão da residência aberto. Não havia ninguém no local.

Os militares apreenderam nove barras de cocaína, além de um saco de 23,9 kg e mais 31 porções do entorpecente. Os policiais também encontraram na geladeira três sacolas de skunk, tipo de maconha com níveis mais elevados de THC (tetrahidrocanabinol).

Os entorpecentes, conforme parecer preliminar da PM, estão avaliadas em cerca de R$ 3 milhões.

“Foi identificado dentro da residência vasto material que confirmou se tratar de uma refinaria de cocaína”, comentou a PM.

Segundo informações levantadas no local, um mulher, proprietária de uma lanchonete no Bairro Primavera, e um homem, responsável pelo pagamento do aluguel desse imóvel, seriam os donos da carga. No boletim de ocorrência não há outros detalhes sobre os suspeitos. Ninguém foi preso.

