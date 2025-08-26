Idoso de 70 anos é indiciado por morte de gata enforcada com barbante em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 70 anos foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de maus-tratos a animais domésticos em decorrência da morte de uma gata em Poços de Caldas (MG), no Sul do estado.

Segundo a Polícia Civil, o animal foi encontrado em via pública, com sinais de violência, no fim de julho passado. A gata chegou a ser socorrida e internada em uma clínica veterinária, onde morreu.

“Exame de necropsia apontou alterações compatíveis com asfixia mecânica por compressão cervical. A perícia também coletou material para análise toxicológica”, disse a instituição policial. O homem teria usado um barbante para enforcar a gata.

O inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, responsável por oferecer denúncia à Justiça. Caso o juiz acate as alegações e apurações da Polícia Civil, o idoso se tornará réu em processo criminal.

Maus-tratos contra animais: o que diz a lei?

A legislação, conforme o artigo 32 da lei de crimes ambientais 9.605/98, prevê pena de detenção de três meses a um ano para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, além de multa.

No caso de cães e gatos, a penalidade subiu e pode variar de dois a cinco anos de prisão, podendo ser aumentada de um sexto a um terço caso a violência resulte na morte do animal.

A pena mais alta para crimes contra esses tipos de animais decorre de uma reforma na legislação que ficou popularmente conhecida como Lei Sansão — uma homenagem ao pitbull que foi torturado e teve as patas traseiras decepadas com um facão no Bairro Capim Seco, em Confins, na Grande BH.

Após o crime cometido em 2020 contra Sansão, o Projeto de Lei nº 1.095/2019 se transformou na Lei Federal nº 14.064/2020, que acabou batizada com o nome do cachorro. A ação foi uma alteração da lei de crimes ambientais, na qual foi incluída um capítulo sobre cães e gatos.

Em 2021, ele recebeu uma prótese desenvolvida em Denver, nos Estados Unidos, doada por uma associação de proteção animal. Sansão morreu em dezembro do ano passado em decorrência de complicações na saúde.

