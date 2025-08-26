Mãe denuncia suposta agressão de filho de 1 ano em creche de Juiz de Fora

Uma mulher de 26 anos procurou a coordenação de uma creche municipal de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira para denunciar uma suposta agressão contra o filho, de 1 ano e 11 meses na última quinta-feira (21/8).

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, os responsáveis compareceram à Creche Virgínia Fávero afirmando que a criança teria apresentado marcas nas costas após ter estado na instituição. No momento do atendimento, a mãe levantou a blusa da criança para mostrar os supostos sinais, alegando que haviam desaparecido, mas que estariam visíveis no dia anterior.

"A coordenação destacou que não houve registros ou comunicações das professoras ou da própria criança sobre qualquer ocorrência que pudesse ter causado tais marcas", declara em nota.

Ainda segundo a Prefeitura, a situação está sendo acompanhada pela equipe da Supervisão de Apoio Pedagógico das Instituições Parceiras (SAPIP) e encaminhada à Supervisão de Mediação e Acompanhamento do Educando, responsável por articular os devidos encaminhamentos no âmbito da rede de proteção da criança.

A Secretaria de Educação afirma que permanece em diálogo com a creche para a compreensão dos fatos e a tomada das providências necessárias, e se mantém aberta à família.

"A Prefeitura de Juiz de Fora enfatiza seu empenho em investigar o caso com seriedade, acolher a família envolvida e reitera que repudia qualquer prática que não seja pautada pelo cuidado, acolhimento e caráter educativo em seus espaços escolares", finaliza.