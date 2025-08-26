Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Mãe denuncia suposta agressão de filho de 1 ano em creche de Juiz de Fora

Segundo responsáveis, a criança teria apresentado marcas nas costas após permanecer na instituição

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/08/2025 19:03

compartilhe

Siga no
x
Mãe denuncia suposta agressão ao filho de 1 ano na Creche Virgínia Fávero
Mãe denuncia suposta agressão ao filho de 1 ano na Creche Virgínia Fávero crédito: Reprodução Google Street View

Uma mulher de 26 anos procurou a coordenação de uma creche municipal de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira para denunciar uma suposta agressão contra o filho, de 1 ano e 11 meses na última quinta-feira (21/8).

Leia Mais

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, os responsáveis compareceram à Creche Virgínia Fávero afirmando que a criança teria apresentado marcas nas costas após ter estado na instituição. No momento do atendimento, a mãe levantou a blusa da criança para mostrar os supostos sinais, alegando que haviam desaparecido, mas que estariam visíveis no dia anterior.

"A coordenação destacou que não houve registros ou comunicações das professoras ou da própria criança sobre qualquer ocorrência que pudesse ter causado tais marcas", declara em nota.

Ainda segundo a Prefeitura, a situação está sendo acompanhada pela equipe da Supervisão de Apoio Pedagógico das Instituições Parceiras (SAPIP) e encaminhada à Supervisão de Mediação e Acompanhamento do Educando, responsável por articular os devidos encaminhamentos no âmbito da rede de proteção da criança.

A Secretaria de Educação afirma que permanece em diálogo com a creche para a compreensão dos fatos e a tomada das providências necessárias, e se mantém aberta à família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Prefeitura de Juiz de Fora enfatiza seu empenho em investigar o caso com seriedade, acolher a família envolvida e reitera que repudia qualquer prática que não seja pautada pelo cuidado, acolhimento e caráter educativo em seus espaços escolares", finaliza.

Tópicos relacionados:

agressao crianca escola

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay