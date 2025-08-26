PF de Uberaba apreende dinheiro e cigarros falsos em quatro estados

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Federal de Uberaba (MG), no Triângulo, desencadeou, nesta terça-feira (26/8), a Operação Operação Sinal de Fumaça II, que cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A ação tem participação das Receitas Federal e Estadual de Minas Gerais.

A Sinal de Fumaça II é um desdobramento das investigações iniciadas em outubro de 2024, quando foi comprovada a atuação não apenas na produção ilegal de cigarros, mas também a participação de servidores públicos e um profissional liberal na obtenção de benefícios ilícitos.

Segundo as investigações, servidores públicos recebiam vantagens indevidas para facilitar as atividades criminosas. Foram recolhidas cédulas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, que estavam em várias malas. O valor total ainda não foi divulgado pela PF. Também foi apreendida uma grande quantidade de cigarros, todos falsificados.