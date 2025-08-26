Assine
CIGARROS FALSOS

PF de Uberaba apreende dinheiro e cigarros falsos em quatro estados

Operação deflagrada em quatro estados cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva

Ivan Drummond
26/08/2025 16:17

Segunda fase da Operação Operação Sinal de Fumaça II acontece em quatro estados
Segunda fase da Operação Operação Sinal de Fumaça II acontece em quatro estados crédito: PF

A Polícia Federal de Uberaba (MG), no Triângulo, desencadeou, nesta terça-feira (26/8), a Operação Operação Sinal de Fumaça II, que cumpriu 18 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. A ação tem participação das Receitas Federal e Estadual de Minas Gerais.

A Sinal de Fumaça II é um desdobramento das investigações iniciadas em outubro de 2024, quando foi comprovada a atuação não apenas na produção ilegal de cigarros, mas também a participação de servidores públicos e um profissional liberal na obtenção de benefícios ilícitos.

Segundo as investigações,  servidores públicos recebiam vantagens indevidas para facilitar as atividades criminosas. Foram recolhidas cédulas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, que estavam em várias malas. O valor total ainda não foi divulgado pela PF. Também foi apreendida uma grande quantidade de cigarros, todos falsificados.

