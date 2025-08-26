Assine
REGIÃO NORTE

Homem é esfaqueado em briga de bar porque chamou outro de 'corno'

Confusão ocorreu em Belo Horizonte (MG); autor desferiu quatro golpes de canivete na vítima e confessou o crime depois

26/08/2025 16:30

Polícia Militar
Até o momento, a PM não encontrou o suspeito crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem de 29 anos foi esfaqueado, na noite dessa segunda-feira (25/8), em um bar no bairro Jardim Felicidade, Região Norte de Belo Horizonte (MG). O suspeito, um homem de 43 anos, confessou o crime e disse ter agido após ser chamado de 'corno'.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o crime aconteceu por volta das 20h, na Avenida Fazenda Velha. A vítima, que estava ensanguentada e com perfurações de facas pelo corpo, abordou policiais em patrulha e relatou ter sido atacada em um bar próximo.

Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito tentou se esconder atrás de um carro. Abordado pelos militares, ele confessou ser o autor do crime, e disse que atacou a vitima por ter sido chamado de 'corno' durante uma discussão.

Ainda segundo a versão do autor, ele estava com a companheira no bar, quando o homem de 29 anos disse que a mulher 'queria ele', chamou o autor de 'corno' e deu um tapa em seu rosto. Na briga, o autor pegou um canivete e deu quatro golpes contra a vítima - dois no abdômen, um em uma das mãos e um na cabeça.

A arma do crime não foi encontrada. O suspeito informou que descartou o canivete em um córrego,  antes da chegada da Polícia. 

Ainda de acordo com a PM, a vítima recebeu atendimento médico no Hospital Risoleta Neves. O autor foi preso e encaminhado à delegacia. 

