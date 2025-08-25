Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA

Jovem morre e mulher fica ferida ao serem esfaqueados dentro de casa em MG

Caso ocorreu em Araxá (MG); Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio e trabalha para descobrir a motivação e autoria do crime

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/08/2025 10:29 - atualizado em 25/08/2025 11:31

compartilhe

Siga no
x
Segundo a perícia, o corpo do jovem foi encontrado com marcas de 40 facadas pelo corpo
Mulher foi encontrada com perfurações no abdômen e nas pernas crédito: Pixabay

Um homem, de 25 anos, morreu e uma mulher, de 34, foi encontrada ferida dentro de casa, em Araxá (MG), no Alto Paranaíba, na tarde desse domingo (24/8). Não há informações sobre o parentesco dos envolvidos nem a localização do suspeito de cometer o crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o jovem já morto em um quarto. A mulher estava na sala e tinha várias perfurações no abdômen e nas pernas. Ela estava consciente, mas desorientada e recebeu os primeiros socorros no local. 

Em seguida, foi levada com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde permanece sob cuidados médicos.

Leia Mais

A Polícia Civil (PC) foi acionada e registrou o caso como homicídio. A perícia esteve no local e coletou vestígios e informações que subsidiarão as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado para o Posto Médico Legal do município para exames.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a PC, o caso segue sob investigação. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria do crime.

Tópicos relacionados:

araxa crime esfaqueado homem minas-gerais morre mulher policia violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay