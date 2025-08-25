Jovem morre e mulher fica ferida ao serem esfaqueados dentro de casa em MG

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 25 anos, morreu e uma mulher, de 34, foi encontrada ferida dentro de casa, em Araxá (MG), no Alto Paranaíba, na tarde desse domingo (24/8). Não há informações sobre o parentesco dos envolvidos nem a localização do suspeito de cometer o crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o jovem já morto em um quarto. A mulher estava na sala e tinha várias perfurações no abdômen e nas pernas. Ela estava consciente, mas desorientada e recebeu os primeiros socorros no local.

Em seguida, foi levada com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde permanece sob cuidados médicos.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e registrou o caso como homicídio. A perícia esteve no local e coletou vestígios e informações que subsidiarão as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado para o Posto Médico Legal do município para exames.

De acordo com a PC, o caso segue sob investigação. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria do crime.

