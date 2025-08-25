Assine
HOMICÍDIO

Morador de rua é morto com facada nas costas em BH

Vítima e autor do crime já tinham desentendimentos; caso ocorreu na Região do Barreiro, em Belo Horizonte

Melissa Souza
25/08/2025 07:14

Equipe da Polícia Militar conseguiu libertar os reféns depois de quatre três horas de negociação
De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima e o autor são conhecidos na região crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem em situação de rua, de 45 anos, foi morto com uma facada nas costas na tarde desse domingo (24/8), no bairro Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima e o autor são conhecidos na região e tiveram um desentendimento na semana passada. O homem em situação de rua foi ameaçado pelo autor do crime.

Eles estavam em um bar nesse domingo, quando a vítima saiu do estabelecimento e foi perseguida pelo outro homem, que o atingiu com um golpe de faca nas costas. A vítima andou alguns metros e foi amparada por populares, que acionaram a PM.

O homem foi socorrido pelos militares e encaminhado ao Hospital Júlia Kubitschek, localizado no mesmo bairro, mas morreu na unidade hospitalar.

