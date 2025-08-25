Morador de rua é morto com facada nas costas em BH
Vítima e autor do crime já tinham desentendimentos; caso ocorreu na Região do Barreiro, em Belo Horizonte
compartilheSiga no
Um homem em situação de rua, de 45 anos, foi morto com uma facada nas costas na tarde desse domingo (24/8), no bairro Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima e o autor são conhecidos na região e tiveram um desentendimento na semana passada. O homem em situação de rua foi ameaçado pelo autor do crime.
Leia Mais
Eles estavam em um bar nesse domingo, quando a vítima saiu do estabelecimento e foi perseguida pelo outro homem, que o atingiu com um golpe de faca nas costas. A vítima andou alguns metros e foi amparada por populares, que acionaram a PM.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem foi socorrido pelos militares e encaminhado ao Hospital Júlia Kubitschek, localizado no mesmo bairro, mas morreu na unidade hospitalar.