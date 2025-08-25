Assine
overlay
Início Gerais
CRIME SEXUAL

Adolescente denuncia que mãe a obriga a se prostituir na Grande BH

Irmã mais velha da vítima, de 18 anos, alegou ter sofrido os mesmos abusos por parte da mãe; caso ocorreu em Lagoa Santa (MG), na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/08/2025 09:19

compartilhe

Siga no
x
Segundo a PM, foram apreendidos R$ 710 em espécie, uma pistola, maconha e cocaína
PM foi acionada pela própria adolescente crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma adolescente de 14 anos denunciou a própria mãe, de 33, por ser obrigada a se prostituir em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (24). No sábado (23), ela foi pressionada a ficar com um homem adulto e, ao se recusar, elas discutiram e a menor saiu de casa, passando a noite na rua.

Leia Mais

Conforme o boletim de ocorrência, a adolescente afirmou que a mulher a obriga a manter relações sexuais em troca de dinheiro ou favores, os quais ficam para a mãe. Os militares foram até a casa da mulher, onde foram atendidos pela irmã da vítima, de 18 anos, que é casada e mora em outro lugar.

A irmã mais velha confirmou os fatos e relatou que sofreu abusos semelhantes por parte da mãe, o que a fez sair de casa aos 15 anos. Ela recebeu a adolescente e demonstrou preocupação. As duas também demonstraram preocupação com a irmã mais nova, de 11 anos, pois têm medo de que o mesmo ocorra com ela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aos policiais, a mãe negou as acusações e afirmou que a filha fica com outros homens “porque quer”. Ela também não soube dizer o nome ou endereço do homem com quem a menina deveria ter se encontrado no sábado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC) como prostituição e maus-tratos contra mulher.

Tópicos relacionados:

grande-bh minas-gerais pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay