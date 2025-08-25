Adolescente denuncia que mãe a obriga a se prostituir na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma adolescente de 14 anos denunciou a própria mãe, de 33, por ser obrigada a se prostituir em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (24). No sábado (23), ela foi pressionada a ficar com um homem adulto e, ao se recusar, elas discutiram e a menor saiu de casa, passando a noite na rua.

Conforme o boletim de ocorrência, a adolescente afirmou que a mulher a obriga a manter relações sexuais em troca de dinheiro ou favores, os quais ficam para a mãe. Os militares foram até a casa da mulher, onde foram atendidos pela irmã da vítima, de 18 anos, que é casada e mora em outro lugar.

A irmã mais velha confirmou os fatos e relatou que sofreu abusos semelhantes por parte da mãe, o que a fez sair de casa aos 15 anos. Ela recebeu a adolescente e demonstrou preocupação. As duas também demonstraram preocupação com a irmã mais nova, de 11 anos, pois têm medo de que o mesmo ocorra com ela.

Aos policiais, a mãe negou as acusações e afirmou que a filha fica com outros homens “porque quer”. Ela também não soube dizer o nome ou endereço do homem com quem a menina deveria ter se encontrado no sábado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC) como prostituição e maus-tratos contra mulher.

