BRINCAVAM NA RUA

Idoso ameaça crianças, faz reféns e atira contra policiais na Grande BH

Caso aconteceu em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; após 11 tiros contra a guarnição, ele foi contido e preso

Giovanna de Souza
24/08/2025 11:49

Equipe da Polícia Militar conseguiu libertar os reféns depois de quatre três horas de negociação
Equipe da Polícia Militar conseguiu libertar os reféns depois de quatre três horas de negociação crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um idoso de 77 anos foi preso depois de ameaçar crianças, fazer a esposa e neto reféns e atirar contra policiais na tarde desse sábado (23/8) em São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi contido e precisou ser entubado após avaliação médica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias sobre um idoso com sintomas de embriaguez que ameaçava atirar contra crianças que brincavam na rua. Os militares encontraram o idoso armado na porta da casa, onde estavam a esposa, de 71 anos, e o neto, de 17, impedidos de sair.

Segundo os registros, o idoso se mostrou bastante agressivo e resistente, ameaçando atirar contra os policiais. Diante da situação, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado e iniciou a negociação, que durou cerca de 2 horas e 40 minutos. 

Durante o processo, o homem disparou diversas vezes contra os militares, mas não atingiu ninguém. Depois de alguns disparos, a arma ficou sem munição e os policiais entraram na casa, onde imobilizaram o idoso e apreenderam sete munições e seis cartuchos intactos, além de 11 cartuchos deflagrados de calibre .32. 

O suspeito, em aparente estado de surto, precisou ser contido e foi atendido por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele recebeu medicações e deu entrada na UPA de São Joaquim de Bicas, onde passou por avaliação e precisou ser entubado.

O idoso segue internado sob escolta policial. Assim que receber alta médica, será encaminhado à delegacia. A esposa e o neto não se machucaram.

Com Tarick Cardoso/TV Alterosa

