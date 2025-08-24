Idoso ameaça crianças, faz reféns e atira contra policiais na Grande BH

Um idoso de 77 anos foi preso depois de ameaçar crianças, fazer a esposa e neto reféns e atirar contra policiais na tarde desse sábado (23/8) em São Joaquim de Bicas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi contido e precisou ser entubado após avaliação médica.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncias sobre um idoso com sintomas de embriaguez que ameaçava atirar contra crianças que brincavam na rua. Os militares encontraram o idoso armado na porta da casa, onde estavam a esposa, de 71 anos, e o neto, de 17, impedidos de sair.

Segundo os registros, o idoso se mostrou bastante agressivo e resistente, ameaçando atirar contra os policiais. Diante da situação, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado e iniciou a negociação, que durou cerca de 2 horas e 40 minutos.

Durante o processo, o homem disparou diversas vezes contra os militares, mas não atingiu ninguém. Depois de alguns disparos, a arma ficou sem munição e os policiais entraram na casa, onde imobilizaram o idoso e apreenderam sete munições e seis cartuchos intactos, além de 11 cartuchos deflagrados de calibre .32.

O suspeito, em aparente estado de surto, precisou ser contido e foi atendido por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele recebeu medicações e deu entrada na UPA de São Joaquim de Bicas, onde passou por avaliação e precisou ser entubado.

O idoso segue internado sob escolta policial. Assim que receber alta médica, será encaminhado à delegacia. A esposa e o neto não se machucaram.

Com Tarick Cardoso/TV Alterosa