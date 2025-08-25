Homem vítima de homofobia é esfaqueado em churrasco

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 30 anos, foi vítima de homofobia durante um churrasco em Virgem da Lapa (MG), na Região do Jequitinhonha. Depois de proferir palavras de cunho preconceituoso, como “viado" e “gayzinho”, um vizinho da vítima, de 25 anos, atacou o homem com golpes de faca nos pulsos, antebraços e abdômen. Ele foi internado e a Polícia Militar (PM) acionada, mas o agressor segue foragido.

De acordo com informações preliminares, o vizinho passou a insultar o homem a fim de humilhá-lo pela sua orientação sexual. Incomodada, a vítima exigiu respeito, momento em que o autor da violência sacou uma faca e começou a agredi-lo. Convidados do churrasco interviram e contiveram o homem, além de terem prestado socorro ao ferido.

Segundo a PM, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, onde passou por cirurgia e segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O estado de saúde é estável.

A irmã confirmou o ocorrido e o caso foi registrado como tentativa de homicídio motivada por homofobia. A Polícia Civil de Araçuaí investiga o caso.