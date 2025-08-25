Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA

Homem vítima de homofobia é esfaqueado em churrasco

Autor das agressões ofendeu a vítima com palavras preconceituosas e a atingiu com golpes de faca; ele segue foragido

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/08/2025 08:29

compartilhe

Siga no
x
A Polícia Militar precisou fazer uso de força para conter um dos suspeitos, que era segurado por familiares
O agressor segue foragido crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem, de 30 anos, foi vítima de homofobia durante um churrasco em Virgem da Lapa (MG), na Região do Jequitinhonha. Depois de proferir palavras de cunho preconceituoso, como “viado" e “gayzinho”, um vizinho da vítima, de 25 anos, atacou o homem com golpes de faca nos pulsos, antebraços e abdômen. Ele foi internado e a Polícia Militar (PM) acionada, mas o agressor segue foragido.

De acordo com informações preliminares, o vizinho passou a insultar o homem a fim de humilhá-lo pela sua orientação sexual. Incomodada, a vítima exigiu respeito, momento em que o autor da violência sacou uma faca e começou a agredi-lo. Convidados do churrasco interviram e contiveram o homem, além de terem prestado socorro ao ferido.

Leia Mais

Segundo a PM, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, onde passou por cirurgia e segue na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O estado de saúde é estável.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A irmã confirmou o ocorrido e o caso foi registrado como tentativa de homicídio motivada por homofobia. A Polícia Civil de Araçuaí investiga o caso.

Tópicos relacionados:

agressao homofobia minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay