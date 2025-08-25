Corpo de homem é encontrado em carrinho de compras em BH
De acordo com a Polícia Militar (PM), vítima apresenta sinais de violência; ocorrência segue em andamento
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nesta segunda-feira (25/8) dentro de um carrinho de compras e com uma perfuração na cabeça, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte. No local, havia um rastro deixado pelas rodas do carrinho no asfalto.
A Polícia Militar (PMMG) foi acionada e a ocorrência segue em andamento.
