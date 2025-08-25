Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA

Corpo de homem é encontrado em carrinho de compras em BH

De acordo com a Polícia Militar (PM), vítima apresenta sinais de violência; ocorrência segue em andamento

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/08/2025 09:38

compartilhe

Siga no
x
viatura da PM em BH
PM foi acionada e ocorrência segue em andamento crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nesta segunda-feira (25/8) dentro de um carrinho de compras e com uma perfuração na cabeça, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte. No local, havia um rastro deixado pelas rodas do carrinho no asfalto. 

Leia Mais

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada e a ocorrência segue em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

bh crime pm policia violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay