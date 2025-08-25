Corpo de homem é encontrado em carrinho de compras em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado nesta segunda-feira (25/8) dentro de um carrinho de compras e com uma perfuração na cabeça, no Bairro São Cristóvão, na Região Noroeste de Belo Horizonte. No local, havia um rastro deixado pelas rodas do carrinho no asfalto.

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada e a ocorrência segue em andamento.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização