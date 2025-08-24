BH: membro de facção é preso com drogas graças a reconhecimento facial
Homem teve a identidade confirmada pelo sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar de Minas Gerais. Ele foi preso no bairro California, em BH
compartilheSiga no
Um jovem de 25 anos, foragido da Justiça, foi preso em Belo Horizonte (MG) com drogas, munições e armas após ter sua identificação comprovada com um sistema de reconhecimento facial na madrugada deste domingo (24/8). Uma mulher, também de 25 anos, o acompanhava na casa e foi encaminhada à delegacia por suspeita de envolvimento com o tráfico.
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o jovem é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e era alvo prioritário da equipe policial de Pompéu (MG), na Região Central do estado.
Leia Mais
Conforme o boletim de ocorrência, os militares seguiram ao endereço levantado pela equipe de inteligência policial, no bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital, e foram recebidos pelo homem. O suspeito entregou uma identificação falsa, mas teve a verdadeira identidade revelada com o sistema de reconhecimento facial.
- Traficante de facção em guerra no Taquaril é morto em operação policial
- Membro de facção e suspeito de matar rival no tráfico é baleado em operação
O homem permitiu a entrada dos militares, que encontraram cinco tipos de droga, incluindo barras que totalizam 22 quilos de maconha, munições de diversos calibres, revólveres, celulares e balanças de precisão.
Questionado sobre o material, o jovem disse que guardava as drogas para a facção, mas as armas eram dele próprio. Segundo ele, carregava as armas para proteção, uma vez que sofreu um atentado em Pompéu.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher que também estava na casa disse não saber das drogas. No entanto, a PM registrou que os entorpecentes estavam visíveis no imóvel, o que levantou suspeitas sobre ela. O casal foi levado à delegacia de plantão, juntamente com o material apreendido, e o caso será investigado.
Qual foi o material apreendido com membro do Comando Vermelho?
-
Dois revólveres (um Rossi calibre .38 e um Taurus calibre .22)
-
20 munições (dez em cartela calibre .38, cinco cartuchos de calibre .38 e cinco cartuchos calibre .22)
-
22 barras de maconha (cerca de 22 kg)
-
18 porções e dois potes com skunk
-
11 porções de haxixe
-
Uma barra de cocaína
-
Uma barra de crack
-
Três balanças de precisão
-
Três celulares