BH: membro de facção é preso com drogas graças a reconhecimento facial

Um jovem de 25 anos, foragido da Justiça, foi preso em Belo Horizonte (MG) com drogas, munições e armas após ter sua identificação comprovada com um sistema de reconhecimento facial na madrugada deste domingo (24/8). Uma mulher, também de 25 anos, o acompanhava na casa e foi encaminhada à delegacia por suspeita de envolvimento com o tráfico.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o jovem é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e era alvo prioritário da equipe policial de Pompéu (MG), na Região Central do estado.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares seguiram ao endereço levantado pela equipe de inteligência policial, no bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital, e foram recebidos pelo homem. O suspeito entregou uma identificação falsa, mas teve a verdadeira identidade revelada com o sistema de reconhecimento facial.

O homem permitiu a entrada dos militares, que encontraram cinco tipos de droga, incluindo barras que totalizam 22 quilos de maconha, munições de diversos calibres, revólveres, celulares e balanças de precisão.

Questionado sobre o material, o jovem disse que guardava as drogas para a facção, mas as armas eram dele próprio. Segundo ele, carregava as armas para proteção, uma vez que sofreu um atentado em Pompéu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher que também estava na casa disse não saber das drogas. No entanto, a PM registrou que os entorpecentes estavam visíveis no imóvel, o que levantou suspeitas sobre ela. O casal foi levado à delegacia de plantão, juntamente com o material apreendido, e o caso será investigado.

