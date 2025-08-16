Traficante de facção em guerra no Taquaril é morto em operação policial

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na morte de um homem de 27 anos, suspeito de ser o intermediário de armas e drogas da facção Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, para abastecer as favelas de Belo Horizonte. Foram apreendidas armas de alto poder destrutivo, incluindo granadas. A operação ocorreu na manhã de sexta-feira (15/08), em Nova Lima, na Grande BH.

A ação, que foi realizada por volta das 11h, apreendeu uma pistola calibre 9mm, 17 munições, duas granadas explosivas, uma porção de maconha, um rádio comunicador, um computador e um caderno com anotações do tráfico, que estavam em uma casa de três andares no Bairro Rosário. O armamento, especialmente as granadas de uso militar, possui alto valor estratégico para facções em conflitos pelo domínio de territórios.

Segundo a PMMG, o local é um bairro residencial de ruas estreitas em Nova Lima, usado estrategicamente como esconderijo por Matheus Henrique Dias da Costa, de 27 anos, conhecido como “Vaca”. De acordo com a corporação, ele era membro do Comando Vermelho e peça-chave na disputa pelo controle do tráfico de drogas na favela do Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte.

Casa onde o suspeito esconderia armas, drogas e faria reuniões da facção criminosa. Ele acabou morto pela polícia no imóvel Reprodução/Google StreetView

A escolha de uma casa em outra cidade, longe de sua área de atuação, aponta para uma tática de despistar a polícia e usar o imóvel como um entreposto seguro para armas e reuniões da facção. A natureza das apreensões e as informações da inteligência policial sugerem que Matheus atuava como uma liderança intermediária, sendo gerente de distribuição de entorpecentes e do arsenal do grupo.

Uma das suspeitas é de que o armamento tenha vindo do Rio de Janeiro, a mando do líder conhecido como "PH", para municiar o conflito no Taquaril. As atenções se voltaram para ele quando a PMMG apreendeu, em julho, no Bairro Granja de Freitas, um fuzil norte-americano Colt, calibre 5.56 (padrão da OTAN), e quatro granadas. A inteligência policial identificou que o material bélico seria distribuído por intermédio de "Vaca".

A operação desta sexta-feira foi desencadeada a partir de um mandado de prisão em aberto contra "Vaca", que já tinha cinco registros por tráfico e quatro por homicídio. O serviço de inteligência monitorava o suspeito e identificou seu esconderijo.

“Segundo informações, Mateus estaria como enviado na Rua José Vanderlei, bairro Rosário, na cidade de Nova Lima. O local seria estratégico, afastado de sua região, para reunião dos membros da facção e para guarda de armamentos”, informou a PMMG.

Ao cercarem o imóvel e iniciarem a entrada por uma escada lateral, os policiais visualizaram Matheus, que, ao perceber a presença da guarnição, correu para dentro da casa.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi perseguido e, já dentro de um cômodo, ignorou repetidas ordens para largar a pistola que empunhava. A PMMG afirma que o suspeito apontou a arma na direção dos militares, que reagiram à "injusta e iminente agressão, efetuando disparos de armas de fogo para a preservação da vida".

Baleado, o suspeito foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A cena do confronto foi isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado para recolher e destruir as duas granadas, devido ao risco no manuseio e transporte dos artefatos.

As armas dos militares envolvidos na ação foram recolhidas e a Corregedoria da PMMG acompanha o caso, como é procedimento padrão em ocorrências com resultado letal.

Quem o alvo da operação e onde ele estava?

Alvo: Matheus Henrique Dias da Costa, o "Vaca", 27 anos



Apontado como gerente de armas e drogas do Comando Vermelho



Suspeito com passagens por tráfico e homicídios



Seria entreposto de armas e drogas na guerra pelo controle da favela do Taquaril



Local: Esconderijo estratégico em uma casa no bairro Rosário, em Nova Lima, longe do Taquaril, em BH



Material Apreendido: Uma pistola 9mm, 17 munições, duas granadas explosivas, maconha, rádio comunicador e anotações do tráfico



Contexto: A ação é um desdobramento da investigação sobre a guerra pelo controle do tráfico no Taquaril, abastecida com armamento pesado vindo do Rio de Janeiro



Como foi a operação com a morte do suspeito?