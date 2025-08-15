Cemitério Israelita em BH é pichado com ‘genocida’ e suásticas

O Cemitério Israelita, localizado no Bairro Jaraguá, na Região da Pampulha, teve os muros pichados na madrugada desta sexta-feira (15/8) com dizeres “Israel genocida”, “assassinos”, além de símbolos comparando a estrela de Davi, símbolo da religião judaica, à suástica nazista. O vandalismo teria sido praticado por um homem sozinho que ainda não identificado.

O ato foi presenciado pelo responsável da segurança do local por meio de câmeras de segurança. Segundo o relato dado pelo gestor de segurança à Polícia Militar, um homem branco, de cabelo preto, estatura mediana e aparentando ter por volta de 40 anos fez as pichações nos muros lateral e da frente do cemitério. Na sequência, ele jogou três latas de spray de tinta no interior do local.

A Federação Israelita do Estado de Minas Gerais repudiou com veemência a pichação, classificada pela entidade como antissemita, e afirmou estar em contato com as autoridades competentes para apurar o caso e responsabilizar os envolvidos.

“Este ato covarde atinge não apenas a comunidade judaica, mas todos que defendem a liberdade religiosa, a convivência pacífica e o respeito entre os povos. Não podemos tolerar manifestações de ódio, preconceito e intolerância”, afirmou a federação em nota. “Que este lamentável episódio sirva de alerta: o antissemitismo é um crime, e combatê-lo é dever de toda a sociedade”, finalizou o texto.

