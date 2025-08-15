Assine
BH: coletivo cola adesivo pró-Palestina em placa da Praça Estado de Israel

O local fica no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital mineira. Ação pede por uma Palestina livre

15/08/2025 18:48

A Praça Estado de Israel está localizada no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte crédito: Reprodução Coletivo Juntos

Militantes do Coletivo Juntos colaram adesivo pró-Palestina em uma placa de identificação da Praça Estado de Israel, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, nesta sexta-feira (15/8).

Colado sobre os escritos originais, o adesivo tem os dizeres “Praça Povo Palestino”, seguido de “Do Rio ao Mar, Palestina Livre Já! Povo Oprimido que bravamente resiste a um genocídio televisionado promovido pelo Estado de Israel.”

O Coletivo afirma que a ação é uma denúncia “contra o avanço do projeto do sionismo na cidade”. “Nós fazemos parte daqueles que não naturalizam o genocídio, televisionado em todo o mundo, contra o povo palestino pelo Estado de Israel”, escreveu o movimento em publicação no perfil do Instagram.

No post, o coletivo ainda defendeu que a praça deveria homenagear o povo da Palestina. “O nome de uma praça em Belo Horizonte não pode homenagear um Estado que explode hospitais e universidades com bombas, utiliza armas químicas e mata pela fome um povo impedido de receber ajuda humanitária”, afirmou o Coletivo Juntos. 

O movimento escreveu ainda que as armas de Israel também matam nas periferias de BH. 

