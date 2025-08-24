Homem ateia fogo na casa de ex-companheira em Sabará
Suspeito foi identificado por vizinhos da vítima e detido pela Polícia Militar
Um homem ateou fogo na casa da ex-companheira no Bairro Vila Rica, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (24/8). As chamas também atingiram a vegetação do lote em questão.
Segundo o Corpo de Bombeiros, vizinhos identificaram o autor do crime e informaram que o homem teria invadido a residência de dois andares quando ninguém estava em casa. Não há registro de feridos.
A Polícia Militar esteve no local e conduziu a vítima e o suspeito até a delegacia para prestarem depoimento.
*Matéria em atualização