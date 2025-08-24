Assine
INCÊNDIO

Homem ateia fogo na casa de ex-companheira em Sabará

Suspeito foi identificado por vizinhos da vítima e detido pela Polícia Militar

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
24/08/2025 17:42 - atualizado em 24/08/2025 17:43

Homem ateou fogo na casa da ex-companheira em Sabará
Homem ateou fogo na casa da ex-companheira em Sabará crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem ateou fogo na casa da ex-companheira no Bairro Vila Rica, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (24/8). As chamas também atingiram a vegetação do lote em questão. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, vizinhos identificaram o autor do crime e informaram que o homem teria invadido a residência de dois andares quando ninguém estava em casa. Não há registro de feridos.

A Polícia Militar esteve no local e conduziu a vítima e o suspeito até a delegacia para prestarem depoimento. 

*Matéria em atualização

