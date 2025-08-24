Incêndio atinge Parque Serra Verde, próximo à Cidade Administrativa

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um incêndio atinge o Parque Serra Verde, no bairro de mesmo nome, na Região de Venda Nova, próximo à Cidade Administrativa, na tarde deste domingo (24/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada às 15h45. Ao chegar ao local, uma extensa linha de fogo com chamas altas foi identificada. O combate ao incêndio conta com três equipes dos bombeiros e apoio de brigadistas da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA). Outras três equipes de militares estão a caminho.

Uma aeronave do Comave sobrevoa a área. Até o momento, não há risco para as edificações.

