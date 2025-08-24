BH: engavetamento de quatro carros deixa homem preso às ferragens

Um engavetamento de quatro carros deixou um motorista preso às ferragens na Avenida do Contorno, esquina com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (24/8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 00h10 e envolveu um Jeep Renegade, um Renault Sandero, um Hyundai HB20 e um Volkswagen Polo, que capotou.

Os motoristas e passageiros dos três primeiros veículos não se feriram. Já o condutor do Polo, um homem de 46 anos, natural de Sete Lagoas, ficou preso pela perna direita entre o banco e o painel.

Ele foi desencarcerado consciente e estável e, após avaliação da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não foram constatadas lesões graves ou sinais de fratura.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente causou vazamento de óleo na pista. Os bombeiros aplicaram serragem para diminuir os riscos de deslizamento no local e a via foi liberada à 1h35, com apoio da Polícia Militar.