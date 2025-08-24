Acidente de carro mata criança e interdita BR-381

Um acidente envolvendo um carro de passeio matou uma criança de três anos e deixou seis feridos na BR-381, em Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (24/8).

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o veículo bateu em uma barreira do quilômetro 518,9, às 6h12. O carro foi encontrado no meio da pista, danificado na parte dianteira e lateral esquerda.

As faixas da esquerda e central no sentido São Paulo estão bloqueadas.

O trecho flui pela faixa da direita, mas motoristas encontram fila no trecho Divulgação/PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro era ocupado por três adultos e quatro crianças. As seis vítimas sobreviventes receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Betim (MG). O estado de saúde delas não foi divulgado.

Equipes da Arteris, Samu e PRF atuam na ocorrência. A perícia é aguardada no local.

Ainda não há previsão de liberação.

Matéria em atualização