Assine
overlay
Início Gerais
COLISÃO FATAL

RMBH: acidente entre caminhão de lixo e dois carros interdita Via Expressa

Pelo menos uma pessoa morreu no acidente próximo ao Viaduto Beatriz, em Contagem

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/08/2025 15:06 - atualizado em 23/08/2025 15:08

compartilhe

Siga no
x
Acidente entre caminhão de lixo e dois carros mata pelo menos uma pessoa próximo ao Viaduto Beatriz, em Contagem
Acidente entre caminhão de lixo e dois carros mata pelo menos uma pessoa próximo ao Viaduto Beatriz, em Contagem crédito: Reprodução/Google

Uma pessoa morreu, na tarde deste sábado (23/8), em um acidente envolvendo um caminhão coletor de lixo e dois carros de passeio na Via Expressa, altura do número 6.001, próximo ao Viaduto Beatriz, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Informações sobre outras possíveis vítimas ainda não foram divulgadas.

Leia Mais

Segundo a TransCon, a faixa da esquerda em direção à Betim e as faixas da esquerda e central em direção a Belo Horizonte estão interditadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente contagem rmbh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay