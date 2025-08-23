RMBH: acidente entre caminhão de lixo e dois carros interdita Via Expressa

Uma pessoa morreu, na tarde deste sábado (23/8), em um acidente envolvendo um caminhão coletor de lixo e dois carros de passeio na Via Expressa, altura do número 6.001, próximo ao Viaduto Beatriz, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Informações sobre outras possíveis vítimas ainda não foram divulgadas.

Segundo a TransCon, a faixa da esquerda em direção à Betim e as faixas da esquerda e central em direção a Belo Horizonte estão interditadas.

*Matéria em atualização