Falha no circuito elétrico destroi casa e danifica outras duas com incêndio

Um incêndio destruiu uma casa e atingiu outras duas residências na rua José Joaquim Oliveira, bairro Alvorada, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (22/8). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em um dos quartos após um curto-circuito na instalação elétrica.

A residência onde o fogo teve início foi totalmente consumida. A casa da frente, usada para armazenar materiais recicláveis, também foi tomada pelas chamas. Já a edificação no segundo pavimento apresentou danos estruturais, com trincas no piso e na laje. Todos os imóveis estão em um mesmo loteamento.

Apesar da gravidade do incêndio, nenhuma pessoa ficou ferida.

De acordo com o registro militar, o combate durou cerca de seis horas, com utilização de aproximadamente 30 mil litros de água. Duas viaturas da corporação participaram da ocorrência, com apoio de um caminhão-pipa da Prefeitura de Ibirité e o isolamento da área pela Polícia Militar.

A Defesa Civil do município acompanhou a ação e informou que um engenheiro da prefeitura fará uma avaliação estrutural nos imóveis atingidos. Até o momento, não há informações sobre riscos posteriores ao incêndio.