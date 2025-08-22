Minas está sob alerta para risco de incêndio até domingo (24/8)

As regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão em alerta para risco elevado de incêndios florestais, até domingo (24/8). O aviso foi dado pela Defesa Civil Estadual devido à previsão de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Ao todo, 31 municípios estão incluídos.

Segundo o órgão, os termômetros podem atingir até 36ºC nesta sexta-feira (22/8), enquanto os níveis de umidade devem chegar a 12%. Também são esperadas rajadas de vento acima de 50km/h.

"As condições atmosféricas, marcadas por calor intenso, baixa umidade do ar e rajadas de vento, criam um cenário favorável à propagação rápida de focos de incêndio na região", explica a Defesa Civil.

O coordenador adjunto de Defesa Civil, tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino, chama atenção para os cuidados redobrados. "Manter hidratação, proteger crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, e evitar qualquer ação que possa provocar incêndios são medidas essenciais", afirma.

Como se proteger

Mantenha-se hidratado, ingerindo água com frequência ao longo do dia, mesmo que não sinta sede, para evitar a desidratação. Evite atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h, período de maior calor e baixa umidade do ar;

Contribua para a umidificação dos ambientes usando toalhas molhadas, baldes com água ou umidificadores;

Higienize as narinas com soro fisiológico para prevenir o ressecamento das vias respiratórias;

Aplique hidratantes corporais e protetor labial para evitar ressecamento da pele e dos lábios;

Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, que são mais suscetíveis aos efeitos do tempo seco;

Não solte balões nem realize queimadas, pois o risco de incêndios aumenta significativamente neste período;

Evite usar fogo para limpeza de terrenos ou práticas agrícolas;

Não descarte bitucas de cigarro em áreas com vegetação;

Envie um SMS com o CEP do local desejado para 40199 e faça o cadastro no sistema de alertas da Defesa Civil;

Em caso de emergência, acione os números: 190 (PMMG), 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

Cidades atingidas

Água Comprida

Araporã

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Delta

Fronteira

Frutal

Gurinhatã

Ipiaçu

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Pirajuba

Planura

Prata

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

União de Minas

Veríssimo.