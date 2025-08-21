Motorista morre carbonizado em incêndio de carreta com MDF na BR-251

Um motorista, de 49 anos, morreu carbonizado após ficar preso às ferragens da carreta que dirigia e que pegou fogo na BR-251, em Salinas (MG), no Norte do estado, nessa quarta-feira (20/8). O veículo transportava MDF, um material altamente inflamável, e teve a cabine e a carga queimadas.

De acordo com o 8º Pelotão do Corpo de Bombeiros, a carreta foi encontrada em um barranco às margens da rodovia, na altura do quilômetro 329, perto do restaurante Sabor de Minas. Conforme os registros, o veículo tinha placa do Mercosul e foi consumido pelas chamas.

O início do incêndio foi registrado às 12h10 e o fogo foi controlado após oito horas de combate, com a utilização de 40 mil litros de água. Assim que finalizado o rescaldo, o corpo do motorista foi encontrado preso às ferragens.

O incêndio provocou um volume de fumaça que poderia provocar acidentes e o trecho foi sinalizado. O controle foi feito pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Salinas, até às 20h.

A operação também contou com a Defesa Civil Municipal de Salinas e a perícia da Polícia Civil.

O corpo do motorista foi removido do local e levado ao Instituto Médico-Legal (IML). As causas do incêndio não foram definidas.