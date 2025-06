Idoso morre preso às ferragens ao bater de frente com caminhão em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O motorista de um carro, de 70 anos, morreu na tarde desta terça-feira (24/6) depois de se envolver em uma batida com um caminhão na MGC-120, em Dona Euzébia (MG), na Zona da Mata mineira.

A ocorrência foi atendida pela Brigada Municipal de Astolfo Dutra e por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cataguases. Os socorristas receberam o chamado por telefone às 15h52. Pelo estado do veículo, a suspeita é que o motorista estivesse em alta velocidade. A batida aconteceu na altura do KM 746 da rodovia.

O motorista do caminhão não ficou ferido. De acordo com os militares, ele alegou que o condutor do automóvel estava realizando uma ultrapassagem quando bateu.

De acordo com a Brigada Municipal de Astolfo Dutra, o automóvel trafegava no sentido Cataguases, sendo que no trecho onde ocorreu o acidente era permitida a ultrapassagem. O caminhão seguia sentido Astolfo Dutra.

A Polícia Militar Rodoviária e a perícia da Polícia também foram ao local. O trânsito permaneceu interditado nos dois sentidos até a conclusão dos trabalhos.