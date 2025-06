BH recebe corrida com foco na preservação da Serra do Curral; saiba mais

A Vertical Run BH chega a Belo Horizonte pela primeira vez no próximo sábado (28/6) em uma versão teste. Trata-se de uma corrida de montanha que propõe uma nova relação com a Serra do Curral, cartão-postal da capital mineira e patrimônio natural da cidade. As inscrições variam entre R$ 60 e R$ 420 e podem ser feitas através do link.





Inspirado em corridas verticais tradicionais no exterior, o evento se diferencia por unir atividade física, preservação ambiental e inclusão social. Os percursos foram pensados para públicos variados e ocorrerão no entorno do Parque das Mangabeiras, com três modalidades: caminhada leve, corrida intermediária e percurso técnico para atletas mais experientes.





Os três percursos ofertados, com níveis de dificuldades diferentes. A primeira é a Hike Família (3km), caminhada guiada por especialistas locais, voltada para famílias e iniciantes, com foco em história e conexão com o território.





Tem também a Vertical Fun (10km), prova de média dificuldade com trechos técnicos, passando pelo Pico BH e mirantes da Serra.





E, por fim, a Vertical Run (20km), o percurso mais desafiador da edição-teste, com mais de mil metros de elevação acumulada e passagens por pontos como o Pico do Grotão e a Crista da Serra.





A expectativa da organização é receber cerca de 500 participantes, além de visitantes nas atividades paralelas. O evento contará ainda com uma Feira de Economia Solidária, reunindo pequenos empreendedores e iniciativas culturais locais.







Evento com foco social e ambiental

A Vertical Run BH é organizada pelo Instituto Macunaíma de Cultura, com apoio do Instituto Serra do Curral e patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte. Parte da renda obtida com as inscrições será destinada a projetos sociais voltados para jovens em situação de vulnerabilidade, especialmente na região do Barreiro.





A estrutura do evento foi planejada com foco em segurança e sustentabilidade, contando com nomes de referência na organização de provas de montanha. A direção geral é do montanhista e apresentador Gustavo Ziller, com passagens pelo Everest e projetos exibidos em canais como Globo e OFF.





A equipe também inclui especialistas em medicina esportiva, planejamento de provas outdoor e coordenação técnica.





Mais do que uma corrida, a iniciativa busca promover a reocupação consciente da Serra do Curral, marcando um momento simbólico após anos de acesso restrito à área.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

