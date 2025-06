Câmara de BH reconhece corrida de carrinho de rolimã como esporte

A Câmara de Belo Horizonte aprovou, em primeiro turno e de forma unânime, nesta quarta-feira (11/6), o Projeto de Lei (PL) 76/2025, que reconhece a corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva.

"Diante do sucesso que os carrinhos de rolimã têm apresentado em toda a cidade, e para incentivar essa prática que tem feito reparo importante na vida das pessoas, trazendo à tona brincadeiras saudáveis do passado, essa nossa proposta de lei vem ratificar a importância do reconhecimento das corridas de rolimã como esporte na capital de Minas Gerais", justificou o vereador José Ferreira (Podemos), autor do projeto.

Em 25 de maio de 2022, a Casa já havia reconhecido o Dia Municipal do Carrinho de Rolimã, valorizando uma prática que ainda conta com muitos praticantes na cidade.

Na celebração deste ano, a Avenida Cristóvão Colombo, na Região Centro-Sul, reuniu algumas milhares de pessoas para a prática da atividade. O texto agora passará por comissões antes de ser votado em segundo turno no plenário.

Com alguns dos carrinhos de rolimã na Câmara, o vereador Uner Augusto (PL) empurrou o colega Vile dos Santos (PL) e eles passearam pelo plenário ao fim da reunião que aprovou o projeto.