Conceição do Mato Dentro e mineradora firmam acordo de R$ 500 milhões

A prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, celebrou nesta quarta-feira (11/6) com a mineradora Anglo American um acordo de contrapartida de R$ 500 milhões a serem investidos para a construção de um novo hospital, edifício para uma universidade federal e outras áreas do município num prazo de dez anos.

“Este acordo é o maior da história do Brasil entre uma prefeitura e uma mineradora, um resultado de muito diálogo, empenho e responsabilidade social. Conseguimos garantir recursos nunca antes vistos, que irão permitir grandes avanços em diversas áreas do município", celebrou o prefeito Otacílio Neto (PSB).

A parcela destes recursos que será usada para a saúde irá para a construção e equipagem de um novo hospital municipal com objetivo de atender os municípios da microrregião do Médio Espinhaço.

O Hospital Municipal que já está em construção e que teve as obras retomadas neste ano está previsto para ser inaugurado no primeiro semestre de 2026, mas não vai receber dinheiro deste acordo. Além do hospital, novas unidades de atendimento e custeio parcial de despesas operacionais também estão previstos.

Já para a área da educação será viabilizado a estruturação de um centro de ensino superior que deve contar com cursos presenciais de universidade federal.

“Vamos transformar nosso novo hospital em referência regional, oferecendo mais serviços e melhor atendimento para toda a população. Na educação, a chegada de cursos presenciais da universidade federal vai abrir portas para os jovens, que poderão estudar aqui sem precisar sair da cidade", afirmou Neto.



A necessidade de melhoria na saúde e na educação vem sendo aventada por Otacílio Neto como uma das prioridades de seu governo, que tem pouco mais de 100 dias a frente do Executivo municipal. O prefeito chegou a afirmar, em entrevista ao Estado de Minas, que Conceição do Mato Dentro tem a pior saúde entre 50 cidades da Grande BH e os índices de educação muito baixos.

Para a mobilidade urbana, o projeto é a construção de uma alça viária, a implantação de um anel rodoviário para melhorar o tráfego na região e obras na rodovia MG-010, em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). "Vamos garantir um crescimento organizado, com mobilidade urbana e mais qualidade de vida para todos", comentou o prefeito.

Deste montante, R$ 160 milhões estão previstos para projetos culturais, esportivos, de lazer, segurança pública, preservação do patrimônio histórico e ações sustentáveis, principalmente para o centro histórico do distrito do Sapo, um dos locais mais afetados pela atividade de mineração.

A presidente da empresa no Brasil, Ana Sanches, afirmou que a exploração mineral na região beneficia a todos e que o acordo demonstra que a mineradora está comprometida com a sustentabilidade da cidade.

“Entendemos que a mineração deve trazer benefícios para todas as partes interessadas, principalmente para as comunidades que nos acolhem. Desde a nossa chegada na região, investimos cerca de R$900 milhões nas áreas de saúde e bem-estar, educação, meio ambiente, saneamento, segurança pública, cultura, turismo, lazer, infraestrutura viária, entre outras", afirmou Ana Sanches.

A Anglo American Brasil atua em Conceição do Mato Dentro desde 2014, onde explora minério de ferro com o Projeto Minas-Rio. Em 2024, foi responsável pela produção de cerca de 25 toneladas de minério. A produção é escoada por um mineroduto, com 525 quilômetros de extensão, que liga a cidade mineira ao Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, onde é exportado.

A empresa afirma que o Plano de Mineração Sustentável estabelece compromissos claros com metas em diferentes momentos para preservar um meio ambiente saudável, promoção de comunidades prósperas e trabalhar com as partes interessadas para gerar valores duradouros para benefício dos acionistas, comunidades e país.