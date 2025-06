Serro celebra, neste domingo, os 260 anos da Festa do Divino Espírito Santo

Tradição, beleza, fé e história. A Festa do Divino Espírito Santo, do Serro, no Vale do Jequitinhonha, comemora 260 anos neste domingo (8/6), com programação que irá até a noite. Às 7h30h, houve concentração de moradores e visitantes na Escola Estadual João Nepomuceno Kubitschek, no Centro, seguindo-se o Cortejo do Império até a tricentenária Igreja Bom Jesus do Matozinhos, no Bairro Praia. No local, será celebrada missa pelo cônego Paulo Henrique Soares, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Serro, vinculada à Arquidiocese de Diamantina.

“É uma festa muito bonita, começou no século 18 com os portugueses que vieram para nossa região”, conta Honorina Lilhan Araújo Costa Nunes Mesquita. Levando a bandeira da família no cortejo, Lilhan estará ao lado do marido, Ênnio Flávio Nunes Mesquita, ambos “imperadores do Divino”. Ele conduzirá a coroa. A filha do casal, a “imperatriz” Maria Flávia Nunes Araújo, carrega cetro e coroa de prata.

No sábado (7/6), houve várias atividades da programação festiva, com destaque para o hasteamento da Bandeira do Divino, momento marcado por alvorada, fogos de artifício, toque de sinos e muitos aplausos. Integrantes da família Simões são os ‘mordomos do mastro”, e também estão presentes no cortejo festivo de hoje.

Estandarte

A Igreja Bom Jesus de Matozinhos está localizada no Bairro Praia, local importante na história do Serro, antiga Vila do Príncipe (1714), uma das primeiras Vilas do Ouro de Minas. No cortejo até lá, com os fiéis carregando o andor do Divino Espírito Santo, representado pela “pomba sagrada”, se encontram as alas formadas por pessoas das comunidades, vestidas com roupas de época, tendo à frente toque de instrumentos de sopro, a “clarinada”, e a Banda do Santíssimo Sacramento.

“Na ala da Santíssima Trindade, as pessoas carregam os estandartes do Divino Espírito Santo, lanterna, arca da aliança e frutos”, conta Lilhan.

No Vale do Jequitinhonha, outras cidades como Diamantina e Datas, festejam o Divino Espírito Santo, uma das tradições religiosas mais antigas de Minas. A celebração ocorre na primeira semana de junho, durante o período de Pentecostes. A festa é marcada por novenas, missas, Cortejo do Império (com figurantes que representam a corte imperial e os dons do Espírito Santo), e outros ritos que remontam aos tempos coloniais.

Pentecostes é a celebração litúrgica da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria, reunidos no cenáculo em Jerusalém, narrada pelos evangelhos. Em muitas regiões de Minas, Pentecostes se celebra na Festa do Divino, Folia do Divino, Império do Divino e outras típicas manifestações de devoção popular.

Programação

Festa do Divino Espírito Santo – 260 anos no Serro

8h – Saída do Cortejo do Império da Escola Estadual João Nepomuceno Kubitschek

10h – Missa solene na Igreja Bom Jesus de Matozinhos

18h30 – Procissão saindo da Igreja Bom Jesus de Matozinhos

19h – Missa