Romaria pela Ecologia Integral mobiliza católicos no Centro de BH

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Uma caminhada em defesa da natureza mobiliza cerca de 700 pessoas, na Região Centro-Sul da capital, na manhã deste sábado (7/6). Como parte da "Semana do Meio Ambiente", grupos católicos ligados a paróquias participam da 6ª Romaria da Arquidiocese de BH pela Ecologia Integral. A atividade, com a presença de belo-horizontinos de várias gerações, começou às 7h30 na Praça Rui Barbosa (Estação) e seguiu em direção ao Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, mais conhecido por Igreja da Boa Viagem, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul. A previsão é de terminar às 12h30.

A ação busca promover a educação ambiental, chamando a atenção para a forma como as pessoas cuidam da natureza e dos animais, e fortalecer o espírito de fraternidade e responsabilidade ambiental para as próximas gerações. “Já realizamos a romaria em outras regiões de Belo Horizonte e municípios vizinhos. Chamamos a atenção dos moradores para as mudanças climáticas, a necessidade de arborização, nossos ‘rios invisíveis’, cobertos devido à pavimentação de ruas e avenidas, enfim, muitos problemas urbanos”, disse o frei Adilson Correia, vigário episcopal do setor ambiental da Arquidiocese de BH.

"Começamos na Praça da Estação, que é um local democrático, passamos pelas avenidas Amazonas e Afonso Pena, com paradas em vários locais do Centro”, explicou o frei franciscano. No caminho, há distribuição de sabão artesanal feito com óleo de cozinha usado.

Presente pela primeira vez na Romaria pela Ecologia Integral, a advogada Natália Rodrigues de Freitas, residente no Bairro Manacás, na Região da Pampulha, destacou a importância da iniciativa: “Sem o ambiente saudável, não há vida. Então, precisamos chamar a atenção para nossos recursos naturais. Na verdade, não se trata de uma questão municipal, mas nacional”, defendeu a advogada.

Para Claudenice Rodrigues Lopes, moradora do Bairro São Gabriel, na Região Norte, e integrante da Pastoral de Rua, trata-se de uma oportunidade de destacar o direito à água, pedir dignidade sanitária, especialmente para a população em situação de rua, e lutar pelo meio ambiente de maneira geral.

Preservação

Conforme divulgado pela Arquidiocese de BH, a Igreja Católica tem ensinado, desde o pontificado do papa Francisco (de 13 de março de 2013 a 21 de abril de 2025), que preservar a natureza não é simplesmente cuidar da fauna e da flora, mas manter uma condição essencial para se garantir uma harmonia entre o ser humano e natureza. “Assim, a Romaria pela Ecologia Integral veio ao longo dos anos educando os fiéis nesse horizonte, convocando também a sociedade a viver a fé a partir do respeito ao meio ambiente”, informa a arquidiocese em nota.

Durante o trajeto, os fiéis participaram de momentos de oração, reflexão e partilha, destacando a importância do cuidado com o planeta, e com o próximo. A dinâmica do evento passa por cinco estações, incluindo locais de fé e pontos turísticos: Praça da Estação, Praça Sete, Santuário Arquidiocesano São José, Prefeitura de BH e Parque Municipal Américo Renné Giannetti.