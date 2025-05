Marcha da Maconha em BH pede regulamentação do uso medicinal da cannabis

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A 17ª edição da Marcha da Maconha reuniu manifestantes, na tarde deste sábado (31/5), na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte. Dali, os participantes seguiram para a Praça da Liberdade, na Savassi, Região Centro-Sul.

Este ano, a manifestação tem como pilares a saúde, a liberdade e a justiça social. Segundo os organizadores, é preciso regulamentar o uso medicinal da cannabis. “Diversos estudos comprovam sua eficácia no tratamento de doenças como epilepsia, câncer e dores crônicas. Além disso, o movimento defende o acesso gratuito a esses medicamentos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS)”, diz um trecho do manifesto.





Outra reivindicação é o direito ao cultivo doméstico da planta, o que garantiria, segundo eles, a autonomia de pacientes e usuários, reduzindo os riscos associados ao mercado ilegal.





“Por fim, a marcha denuncia o racismo estrutural presente na atual política de drogas. O proibicionismo, segundo dados, impacta desproporcionalmente pessoas negras e periféricas, alimentando o encarceramento em massa”.





A corretora Rafaela Albert, de 31 anos, estava na concentração do movimento. Ela diz que sempre participa da marcha e ressalta que é importante se posicionar a respeito da legalização. “A proibição (do uso de maconha) é meramente racista, como forma de violentar pessoas e corpos. Precisamos estar aqui contra a hipocrisia”, declarou.

Rafaela estava acompanhada de amigos. “Muitas pessoas que usam são a favor da legalização”, descreveu. Porém, a corretora diz que não acredita que a mobilização provocou alguma mudança em relação ao tema. “Queríamos não só a legalização, mas a reparação de todos os danos das pessoas que foram presas de forma indevida, de todas as histórias que foram corrompidas por essa proibição”.