Romaria pela Ecologia Integral mobiliza católicos em BH neste sábado (7/6)

"Salvar a natureza é salvar as nossas vidas". É com nesse princípio que católicos de várias paróquias de Belo Horizonte e região se reúnem neste sábado (7/6), das 7h30 às 12h, no Centro da capital mineira, para a 6° Romaria da Arquidiocese de BH pela Ecologia Integral.

A caminhada partirá da Praça da Estação e vai passar por pontos turísticos até o Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem), no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital.

A ação tem como objetivo promover a educação ambiental, chamando a atenção para a forma como as pessoas cuidam da natureza e dos animais, buscando fortalecer o espírito de fraternidade e responsabilidade ambiental para as próximas gerações.

A igreja católica tem ensinado desde o pontificado do Papa Francisco (13 de março de 2013 até 21 de abril de 2025) que preservar a natureza não é simplesmente cuidar apenas da fauna e da flora, mas sim uma condição essencial para se garantir uma harmonia entre o ser humano e natureza.

E a Romaria pela Ecologia Integral veio ao longo dos anos educando os fiéis nesse horizonte, convocando também a sociedade a viver a fé a partir do respeito ao meio ambiente.

Durante o trajeto, os fiéis irão participar de momentos de oração, reflexão e partilha, destacando a importância do cuidado com o planeta, e com o próximo.

A dinâmica do evento passará por cinco estações, incluindo locais de fé e pontos turísticos: Praça da Estação; Praça Sete; Santuário Arquidiocesano São José; Prefeitura de BH e Parque Municipal. O encerramento está previsto para às 12h.

O evento é aberto para toda a comunidade e o arcebispo de BH, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, convida a população a se juntar ao movimento em prol da Ecologia Integral.

Serviço

Evento: 6° Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral

Data e horário: 7 de junho, sábado, das 7h30 às 12h

Ponto de encontro: Praça da Estação - Avenida dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte

Para mais informações: @arquidiocesedebh

