Vídeo: onça que invadiu condomínio em Uberlândia é devolvida à natureza

A onça-parda que invadiu um condomínio de luxo em Uberlândia, no Triângulo, foi devolvida à natureza nessa segunda-feira (2/6). O felino foi resgatado e passou por avaliação veterinária antes da soltura. Um vídeo mostra o animal retornando à liberdade.



As imagens mostram que os militares acompanharam de longe a abertura do equipamento, com ajuda de estrutura para segurança das pessoas. A onça sai da jaula aparentando estar sob efeito do sedativo usado na captura.

A soltura durou cerca de 40 minutos, entre preparação e acompanhamento até que o felino se recuperasse totalmente. O local escolhido para soltura foi uma reserva ambiental próximo à rodovia MGC-455, a 70 quilômetros de distância da cidade de Uberlândia.

O animal macho tem cerca de 100 kg e estava em boas condições de saúde. Não foi a primeira vez que ele foi avisatdo em Uberlândia, sempre na região da Zona Sul, mas, anteriormente, o felino não chegou a entrar em uma área povoada, apenas rondando trecho de mata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A captura da onça foi delicada, pois além de pular o muro de um condomínio, o animal ainda se alojou no corredor externo de uma casa. Foram mobilizadas equipes do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Meio Ambiente.