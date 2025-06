Prefeitura de BH instala lixômetro na Praça Sete

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) instalou nesta segunda(2/6) um lixômetro na Praça Sete, Região Central da capital. O equipamento fica no local até sexta-feira (6/6), no canteiro central da Avenida Afonso Pena, em frente ao pirulito.

De acordo com a PBH, objetivo é chamar a atenção da população sobre a conservação da cidade, sensibilizando as pessoas que transitam pelo Centro sobre a importância de colaborar com a limpeza, principalmente não jogando lixo no chão.

A região é varrida diariamente pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). Ao longo dos cinco dias, todo o lixo coletado no local, ficará exposto dentro das três caixas de acrílico transparente de 2 metros quadrados, cada. A equipe de Mobilização Social da SLU também irá abordar comerciantes e pedestres, com orientações sobre os serviços de limpeza disponíveis.

Mesmo existindo 90 lixeiras quarteirões fechados da praça, o local não permanece limpo por muito tempo. Entre os resíduos mais comuns, descartados de forma inadequada, estão papel, embalagens plásticas, pontas de cigarro, garrafas de vidro e restos de alimentos.

A chefe do Departamento de Limpeza Urbana da SLU, Erika Resende, destaca que: “O Lixômetro vai mostrar que um simples papel de bala jogado no chão, somado a tantos outros pequenos resíduos, se transforma rapidamente em uma montanha enorme de lixo".

Ela acrescenta que sem a colaboração da população, o esforço dos garis na varrição não é suficiente. “A intenção do Lixômetro é que todos percebam, literalmente, o tamanho do problema que representa o lixo jogado nas ruas e a importância de todos colaborarem com a limpeza da cidade”.

Serviços prestados

Além dos serviços de varrição durante o dia todo na praça, a coleta de resíduos domiciliares também é feita diariamente, no período noturno. A capina é realizada seis vezes por ano. A SLU retira mensalmente adesivos e cartazes de 1,5 mil postes. Também fazem a lavação de mais de 100 pontos considerados críticos diariamente, inclusive aos domingos, onde há uma grande concentração de pessoas circulando.

Como colaborar com a limpeza urbana:

Não jogue lixo ou entulho no chão. Além de poluir a cidade, o lixo nas ruas entope bocas de lobo e pode provocar enchentes.

Respeite os dias e horários de exposição do lixo para coleta, evite deixar seu lixo na rua por mais tempo que o necessário.

Embale corretamente seu lixo, em sacos resistentes, bem fechados e de tamanho adequado, para evitar que eles se abram e o lixo seja espalhado nas vias públicas. Lixo não embalado, além de exalar mau cheiro, atrai animais que podem ser portadores de doenças.

Embale o vidro e outros materiais perfurocortantes (estiletes, pregos, lâminas) com material resistente antes de colocá-lo no saco de lixo, e pressione as tampas das latas para dentro. Esses materiais desprotegidos podem ferir o gari, mesmo ele usando luvas protetoras. O gari acidentado pode ter que se afastar do trabalho e a coleta em sua região poderá ficar prejudicada.

No trânsito, respeite os cones de sinalização, usados para proteger os varredores, que estão trabalhando para deixar a cidade mais limpa para todos.

