Prefeitura fiscaliza ferros-velhos após proibição de funcionamento noturno

Agentes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), da Guarda Municipal e da Polícia Militar percorreram ferros-velhos em diferentes regiões da capital na noite desta sexta-feira (16/5). O objetivo foi verificar o cumprimento do Decreto 19.098, publicado na ultima sexta feira (9/5), que restringe o horário de funcionamento desses estabelecimentos das 7h01 às 19h. Com essa medida, o poder público espera coibir a comercialização irregular de cabos e metais de procedência duvidosa.

Até o momento da publicação desta reportagem, a PBH ainda não havia concluído o balanço da ação, mas pelo menos dois ferros-velhos foram flagrados operando fora do horário permitido: um deles fica na Rua Itapecerica, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste da capital, e o outro, na Avenida Silviano Brandão, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste.

Do outro lado da cidade, na Avenida Amazonas, no Bairro Gameleira, na Região Oeste, os agentes encontraram um estabelecimento fechado, mas com as luzes internas acesas e pessoas trabalhando. A reportagem flagrou pessoas tentando vender materiais recicláveis no local, mas a PBH não chegou a constatar irregularidades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A mensagem que a fiscalização de controle urbanístico e ambiental de Belo Horizonte deixa para os proprietários de ferros-velhos é que cumpram o Decreto 19.098", adverte Ildeu Andrade, diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Política Urbana. "Funcionem de 7h01 às 19h para evitar notificações, multas e outras penalidades mais graves", complementa.