MG: prefeitura decreta luto oficial após morte de criança em acidente

A prefeitura de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, declarou luto oficial no município por três dias nesta sexta-feira (30/5). A decisão veio após o falecimento de uma criança vítima de um acidente ocorrido no transporte escolar. Foram suspensas todas as festividades programadas pela administração municipal neste período.

Segundo informações da prefeitura, o acidente aconteceu na zona rural da cidade, envolvendo um ônibus escolar. Uma das crianças, que era aluna da rede municipal de Educação e que estava dentro do veículo, não resistiu ao impacto do acidente.

O Estado de Minas procurou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para saber as circunstâncias do ocorrido, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Já a Polícia Civil (PCMG) informou que "a ocorrência se encontra em aberto com a PM, e outras informações poderão ser repassadas por parte da PC após o fechamento".

Em Itaobim, o prefeito Fabiano Fernandes, decretou que os órgãos da prefeitura adotem as medidas necessárias para prestar apoio integral à família da vítima. Durante o período de luto, as bandeiras da cidade, permanecerão hasteadas a meio mastro.

Nas redes sociais, a população se solidarizou por meio de mensagens de carinho aos parentes e amigos. O deputado estadual Jean Mark Freire Silva, que foi vereador de Itaobim por três mandatos consecutivos, também publicou uma nota de pesar no Instagram.

"Recebo com profunda tristeza a notícia do trágico acidente envolvendo um ônibus escolar na zona rural de Itaobim. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas, aos amigos e a toda a comunidade. Que não faltem amor, acolhimento e força para enfrentar essa perda tão dura", escreveu o político.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice