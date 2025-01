Dia Mundial da Educação Ambiental incentiva práticas sustentáveis

Dia Mundial da Educação Ambiental será comemorado no dia 26 de janeiro. A Lei 14.926, derivada do Projeto de Lei 6.230, que entrou em vigor neste ano, exige a inclusão dos temas ambientais nos projetos pedagógicos da educação básica. A preservação do meio ambiente é responsabilidade de todos e a solução começa com pequenas atitudes.

No Ceará, a educação ambiental tem sido prioridade. Considerado o único estado a canalizar o gás do lixo sanitário, um esforço coletivo entre municípios, organizado por consórcios de manejo de resíduos sólidos, resultou na criação de um programa educacional de sustentabilidade. A iniciativa envolveu 38 municípios e centenas de professores em ações desenvolvidas junto às redes de ensino.

A coleção Sustentabilidade, do Grupo Eureka, é uma das soluções educacionais adotadas pelos municípios cearenses, destinadas aos alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O conteúdo aborda os desafios relacionados ao uso sustentável da água, como escassez e poluição, e incentiva a adoção de práticas que preservem esse recurso. Também discute as fontes de energia renovável e seus benefícios para o meio ambiente.

Segundo Vininha F. Carvalho, ambientalista e editora da Revista Ecotour News, a educação ambiental visa conscientizar a população sobre a importância de suas ações individuais e coletivas. O engajamento de todos os setores da sociedade permitirá enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e assegurar um futuro sustentável para as próximas gerações.

O consumo e a produção responsáveis estão entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, que são parte da chamada Agenda 2030, um plano de metas e ação universal propostos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep, na sigla em inglês), que tem como objetivo frear os efeitos das mudanças climáticas e diminuir a desigualdade social no planeta até o ano de 2030.

“O amadurecimento de uma mentalidade sustentável e o processo de conscientização em prol da preservação do meio ambiente foi muito favorecido pelo avanço das novas tecnologias, ao estimular as discussões na busca de soluções por parte dos governos dos principais países do mundo”, conclui Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news