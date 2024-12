O sonho acalentado durante mais de um século se torna realidade, com efeito na vida de milhares de pessoas de 29 municípios, incluindo a capital. A Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte está, finalmente, em “casa” própria e definitiva: a Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de BH. Conforme divulga a Arquidiocese de Belo Horizonte, já foram transferidos diversos setores da Cúria Metropolitana, saindo da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul, e do Bairro Dom Cabral, na Região Oeste.

O arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo, que celebrou a missa de Natal na catedral a missão solene de abertura do Ano Pastoral Jubilar, já levou a presidência para o novo endereço. Até março, todos os setores serão transferidos para a Cristo Rei, processo iniciado em novembro. Importante destacar que uma catedral é a Igreja-Mãe de uma diocese ou arquidiocese, centro de todas as atividades e da vida espiritual.

Em novembro, a Arquidiocese de BH promoveu, como ocorre tradicionalmente, a festa de Cristo Rei, e o processo de transferência das equipes da Cúria, englobando a Mitra Arquidiocesana e a Sociedade Mineira de Cultura, coincidiu com as celebrações – um ponto alto na programação da Igreja Católica, na capital. Toda a infraestrutura do templo foi concluída, estando mobiliados os espaços, mas ainda não existe uma data de término das obras.



“Igreja Mãe”

Durante a Assembleia Geral do Clero, em novembro, presidida por dom Walmor e realizada no novo templo, o arcebispo entregou as chaves da catedral aos responsáveis por departamentos da instituição. “A transferência para a Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe, de setores importantes da Arquidiocese de BH é um acontecimento muito relevante na história da nossa Igreja. Na perspectiva da gestão e da administração, possibilita integrar ainda mais nossas equipes. Todos juntos, partilhando experiências, com ainda mais proximidade, estarão cada vez mais fortalecidos em suas frentes de trabalho, otimizando recursos e fortalecendo o serviço corporativo”, afirma o arcebispo.

Dom Walmor destaca outra conquista: “A Catedral Cristo Rei não é simplesmente uma sede. É bem mais do que um edifício, com infraestrutura ampla e completa para o nosso trabalho. A catedral é centro da vida pastoral e espiritual da comunidade arquidiocesana, com serviços nos âmbitos do cuidado social, cultural. Lugar sagrado, que se reveste de singular mística, capaz de fortalecer cada um na missão de fazer o bem, à luz dos ensinamentos de Jesus”.

Para nortear os funcionários que chegam, foi criada uma portaria de forma a compatibilizar o trabalho das equipes e as obras de construção da Cristo Rei. Enquanto isso, a Arquidiocese solicitou à Prefeitura de BH os documentos Baixa e o Habite-se para transferência da Cúria Metropolitana.

Também estão de mudança as equipes da Providens - Ação Social Arquidiocesana, da Rádio América e da TV Horizonte, dentre outros setores e instâncias que se dedicam à evangelização e amparo aos mais pobres, promoção da educação e da cultura e inclusão social por meio da arte.



Templo em Construção



A Catedral Cristo Rei terá capacidade para 5 mil pessoas sentadas na parte interna. Em grandes eventos, poderá receber até 20 mil.

Serão 44 mil metros quadrados de área construída, considerando-se o templo, três andares abaixo da praça e estacionamento.

O monumento terá dois pórticos com 100 metros de altura, campanário com 40 metros e sete sinos, além de uma cruz de 20 metros, tudo na cor branca.

Os investimentos estimados são da ordem de R$ 144 milhões.

Conforme a Arquidiocese de BH, uma nova concretagem foi realizada no dia 17, no Pórtico Sul. Ao lado do Pórtico Norte, o Sul integra o templo da Catedral, a chamada Tenda da Paz. Os dois formarão uma estrutura com 100 metros de altura, possível de ser avistada de diferentes pontos da capital e da Região Metropolitana de BH. A expectativa é de que, até meados do próximo ano, os pórticos alcancem 45m de altura, totalizando os 100m no final de 2025.

"Essa celebração nos enche de esperança", disse Carlos Augusto, enquanto Adrian vê, no Jubileu, o momento de fortalecimento da fé católica. Leandro Couri/EM/D.A Press





Solidariedade

Em nota, a Arquidiocese de BH informa que os trabalhos de edificação da Catedral Cristo Rei avançam, sem interrupções, graças também aos gestos de solidariedade. A infraestrutura da nave da Catedral, a Tenda da Paz, já está concluída, e brevemente ganhará elementos artísticos. Há mais de cinco anos, as missas na Catedral Cristo Rei são celebradas no ambiente que, futuramente, será seu auditório.

O sonho de construir a catedral vem desde o primeiro arcebispo, dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967), empossado em 30 de abril de 1923. O projeto pioneiro, da década de 1930, começou, mas não se concretizou, ficando documentado que o templo seria no alto da Avenida Afonso Pena no cruzamento com a Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul. Com o passar do tempo, até a Igreja São José, no Centro da cidade, foi sede temporária, ficando o nome de catedral provisória para a Igreja Boa Viagem, hoje Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia.

Diante dos desafios da época, a iniciativa foi adiada e retomada, neste milênio, com atualizações. A convite do arcebispo dom Walmor, o arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) apresentou uma concepção arquitetônica em 2010 e, em 2013, a Catedral Cristo Rei começou a ser construída, no epicentro geográfico da Arquidiocese de BH, que contempla a capital mineira e outros 27 municípios.

Dois anos após ser instalada uma cruz de 20 metros de altura, que pode ser vista da Avenida Cristiano Machado –, a construção da Catedral Cristo Rei seguiu o projeto no compasso das ajudas voluntárias. No primeiro dia de obras, 7 de abril de 2013, conforme documentou o Estado de Minas, dom Walmor abençoou os operários e as máquinas. Em 11 de fevereiro de 2021, na abertura do Ano Jubilar do Centenário da instituição, a Cristo Rei se tornou oficialmente a igreja-catedral da Arquidiocese de BH.

Jubileu da Esperança



Ontem (29/12), dom Walmor Oliveira de Azevedo presidiu, na Catedral Cristo Rei, uma missa solene de abertura do Ano Pastoral Jubilar dedicado ao “Ano Santo”, convocado pelo papa Francisco. Em 2025, será realizado na Igreja Católica em todo o mundo o Jubileu da Esperança. No templo Cristo-Rei, localizado na Região Norte da capital, cerca de 2,4 mil fiéis, os cinco bispos auxiliares da Arquidiocese de BH e dezenas de padres e seminaristas participaram do encontro. Celebrando também os 2025 anos do nascimento de Jesus, o Jubileu foi oficialmente inaugurado em 24 de dezembro, pelo sumo pontífice. Ele presidiu a missa seguida do rito da Abertura da Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro.

Os amigos Carlos Augusto Perini, vendedor, e Adrian Júnio Pereira da Silva, operador de produção (foto) , vieram de Ibirité,na Grande BH. "Essa celebração nos enche de esperança", disse Carlos Augusto, enquanto Adrian vê, no Jubileu, o momento de fortalecimento da fé católica.

Cronologia

1919 - O então núncio apostólico no Brasil, dom Ângelo Scapardini, visita Minas e se reúne com o arcebispo de Mariana, dom Silvério Gomes Pimenta, para tratar da criação de uma diocese em BH.

1920 - Criada comissão especial para estabelecer a nova diocese, presidida por monsenhor João Martinho, pároco da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, ainda em construção.

1921 - Em 11 de fevereiro, o Papa Bento XV, por meio da Constituição Apostólica Pastoralis sollicitudo, cria a Diocese de Belo Horizonte. Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem é elevada à dignidade de catedral.

Em novembro do mesmo ano, é nomeado o primeiro bispo, dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967).

1922 - Em 30 de abril, dom Cabral é recebido com um grande cortejo, que percorre as ruas da capital até a Igreja São José, anunciada como catedral provisória, até que a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, ainda em obras, pudesse receber fiéis.

1923 - Em 8 de dezembro, a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem é oficialmente inaugurada durante a Festa da Imaculada Conceição.

1924 - A Diocese de Belo Horizonte é elevada a Arquidiocese pelo Papa Pio XI. Dom Antônio dos Santos Cabral se torna arcebispo.

1932 - Nossa Senhora da Boa Viagem é oficializada padroeira de Belo Horizonte pelo Papa Pio XII. Sagração da nova Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, durante a Festa da Padroeira de Belo Horizonte, em 15 de agosto.

1936 - De 3 a 7 de setembro, é realizado, em Belo Horizonte, o 2º Congresso Eucarístico Nacional, no qual foram apontadas reformas para a Igreja Católica.

1937 - Os padres da Congregação do Santíssimo Sacramento, a pedido de dom Cabral, iniciam a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. A Igreja se torna Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia - Adoração Perpétua. Nesta mesma época, e sob inspiração do 2º Congresso Eucarístico Nacional, dom Cabral inicia a construção da Catedral Cristo Rei, onde hoje é a Praça Milton Campos.

1958 - Em 12 de dezembro, é fundada a então Universidade Católica de Minas Gerais. A concessão do título de “pontifícia”, reconhecimento do Vaticano às universidades católicas tradicionais, com sólidas contribuições para a sociedade, ocorre em 1983.

1967 - Em 15 de novembro, começa o ministério do segundo arcebispo metropolitano de BH, dom João de Resende Costa (1910-2007).

1960 - Em 31 de julho, na Praça da Liberdade, em BH, multidão festeja a consagração de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas. Dois anos antes, ocorrera a proclamação, em Roma, pelo Papa João XXIII, atual São João XXIII.

1980 - Na manhã de 1° de julho, o Papa João Paulo II, atual São João Paulo, celebra missa campal para 1 milhão de pessoas em BH. O local ficou conhecido como Praça do Papa.

1986 - Em 5 de fevereiro, dom Serafim Fernandes de Araújo (1924-2019) se torna o terceiro arcebispo metropolitano de BH. Doze anos depois (18/01/1998), é nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II.

2004 - Em 26 de março, dom Walmor Oliveira de Azevedo começa seu ministério como o quarto arcebispo metropolitano de BH.

2006 - Em 15 de junho, dia de Corpus Christi, no estádio do Mineirão, em BH, ocorre a cerimônia de beatificação de Padre Eustáquio (1890-1943).

2010 - Durante a Festa pela Consagração de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade, começa amplo trabalho de revitalização do Santuário da Padroeira de Minas, no alto da Serra da Piedade, com reflexo no exponencial aumento das peregrinações. A média de visitantes subiu de 30 mil para aproximadamente 500 mil a cada ano.

2011 - Um século após a instalação da pedra fundamental da nova Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, é abençoada a pedra fundamental da Catedral Cristo Rei, com a iluminação de sua cruz.

2013 - Em 4 de novembro, começam as obras da Catedral Cristo Rei, com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012).

2017 - Em 19 de novembro, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, apresenta o decreto do Papa Francisco que torna basílicas a ermida do século 18 e a Igreja Nova das Romarias, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, alto da Serra da Piedade, em Caeté, na Grande BH.

2018 - Inaugurado, no Bairro Dom Cabral, no dia 8 de junho, o Convivium Emaús, nova sede do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. O Convivum reúne ainda a Cúria da Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança (Rense), a Casa Santo Cura D’ars, dedicada aos padres idosos, iniciativas da Pastoral Presbiteral e de trabalhos de formação dedicados aos fiéis leigos.

2019 - Dom Walmor é eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

2021 - Arquidiocese de BH celebra o seu centenário com um ano jubilar, com programação especial. Em missa solene, ocorre a transferência da Catedral da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Igreja Boa Viagem para a Catedral Cristo Rei.

2024 - Dom Walmor celebra 20 anos de dedicação à Arquidiocese de BH. Ele foi nomeado arcebispo da capital em 2004, por São João Paulo II.