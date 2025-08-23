Acidente provoca vazamento de biodiesel e interdita BR-262

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma colisão entre um caminhão-tanque e uma caminhonete resultou em vazamento de biodiesel na BR-262, km 377, no limite entre os municípios de Juatuba e Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 7h deste sábado e provocou a interdição da via.

O motorista da caminhonete, um homem de 50 anos, apresentava dor nas pernas e sangramento no rosto. Ele foi levado por uma viatura da Way 262, concessionária responsável pelo trecho, para atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma grande quantidade de combustível não inflamável vazou e se espalhou pelas pistas descendo em direção a um córrego, gerando risco ambiental. A área foi interditada pelos militares, que efetuaram a contenção do biodiesel por meio de diques para evitar a contaminação dos mananciais.

Por volta das 11h, funcionários da empresa responsável pelo veículo chegaram ao local e iniciaram os trabalhos de transbordo da carga. Durante a operação, uma via foi liberada para passagem de veículos.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para prestar apoio e três guarnições de bombeiros seguem acompanhando a operação de transbordo. O volume de combustível vazado não foi informado.