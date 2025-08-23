Assine
REGIÃO METROPOLITANA

Acidente provoca vazamento de biodiesel e interdita BR-262

Caminhão-tanque bate em caminhonete e combustível quase contamina córrego na região Metropolitana de BH

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
23/08/2025 14:30 - atualizado em 23/08/2025 14:31

Caminhão-tanque bate em caminhonete e biodiesel não inflamável se espalha pela pista
Caminhão-tanque bate em caminhonete e biodiesel não inflamável se espalha pela pista crédito: Divulgação/CBMMG

Uma colisão entre um caminhão-tanque e uma caminhonete resultou em vazamento de biodiesel na BR-262, km 377, no limite entre os municípios de Juatuba e Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta das 7h deste sábado e provocou a interdição da via.

O motorista da caminhonete, um homem de 50 anos, apresentava dor nas pernas e sangramento no rosto. Ele foi levado por uma viatura da Way 262, concessionária responsável pelo trecho, para atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), uma grande quantidade de combustível não inflamável vazou e se espalhou pelas pistas descendo em direção a um córrego, gerando risco ambiental. A área foi interditada pelos militares, que efetuaram a contenção do biodiesel por meio de diques para evitar a contaminação dos mananciais. 

Por volta das 11h, funcionários da empresa responsável pelo veículo chegaram ao local e iniciaram os trabalhos de transbordo da carga. Durante a operação, uma via foi liberada para passagem de veículos. 

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para prestar apoio e três guarnições de bombeiros seguem acompanhando a operação de transbordo. O volume de combustível vazado não foi informado.

