RUA MATIPÓ

Vídeo: carro capota ao tentar subir ladeira íngreme de BH

Veículo estaria a serviço de um aplicativo de transportes no momento do acidente, que deixou uma pessoa levemente ferida. Caso aconteceu no Bairro Santo Antônio

Repórter
22/08/2025 21:54

Veículo, um Fiat Uno, subiu na calçada e capotou
Veículo, um Fiat Uno, subiu na calçada e capotou crédito: Reprodução

Um automóvel Fiat Uno capotou ao tentar subir uma ladeira íngreme de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (20/8). O acidente, que aconteceu na Rua Matipó, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul, deixou um dos ocupantes do veículo levemente ferido. 

 

De acordo com testemunhas, o Fiat Uno estaria a serviço de um aplicativo de transportes no momento do acidente. As imagens mostram o veículo perdendo tração enquanto subia a rua, retornando de ré e, em seguida, tombando após subir na calçada. 

Moradores da Rua Matipó relatam que acidentes no local são frequentes e muitas vezes ocorrem porque os veículos não conseguem subir a rua. Nos períodos de chuva, quando o asfalto fica escorregadio, a situação torna-se ainda pior. 

