Vídeo: carro capota ao tentar subir ladeira íngreme de BH
Veículo estaria a serviço de um aplicativo de transportes no momento do acidente, que deixou uma pessoa levemente ferida. Caso aconteceu no Bairro Santo Antônio
Um automóvel Fiat Uno capotou ao tentar subir uma ladeira íngreme de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (20/8). O acidente, que aconteceu na Rua Matipó, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul, deixou um dos ocupantes do veículo levemente ferido.
De acordo com testemunhas, o Fiat Uno estaria a serviço de um aplicativo de transportes no momento do acidente. As imagens mostram o veículo perdendo tração enquanto subia a rua, retornando de ré e, em seguida, tombando após subir na calçada.
Moradores da Rua Matipó relatam que acidentes no local são frequentes e muitas vezes ocorrem porque os veículos não conseguem subir a rua. Nos períodos de chuva, quando o asfalto fica escorregadio, a situação torna-se ainda pior.
