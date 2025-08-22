Vídeo: carro capota ao tentar subir ladeira íngreme de BH

Um automóvel Fiat Uno capotou ao tentar subir uma ladeira íngreme de Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (20/8). O acidente, que aconteceu na Rua Matipó, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul, deixou um dos ocupantes do veículo levemente ferido.

De acordo com testemunhas, o Fiat Uno estaria a serviço de um aplicativo de transportes no momento do acidente. As imagens mostram o veículo perdendo tração enquanto subia a rua, retornando de ré e, em seguida, tombando após subir na calçada.

Moradores da Rua Matipó relatam que acidentes no local são frequentes e muitas vezes ocorrem porque os veículos não conseguem subir a rua. Nos períodos de chuva, quando o asfalto fica escorregadio, a situação torna-se ainda pior.

