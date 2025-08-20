MG: caminhão desgovernado derruba casa e deixa idosa ferida
Residência desaba após colisão de caminhão na BR-050; vítima de 70 anos foi resgatada pelos bombeiros debaixo dos escombros e encaminhada ao hospital
Na manhã desta quarta-feira (20), um grave acidente assustou moradores da zona rural de Araguarin (MG), no Triângulo Mineiro. Um caminhão desgovernado atingiu uma residência localizada na Fazenda Fundão, às margens da BR-050, no km 43, provocando o desabamento da estrutura. Uma mulher ficou ferida.
O motorista relatou que havia estacionado o veículo e acionado o freio de mão antes de descer para abrir uma porteira. No entanto, o caminhão perdeu controle e desceu sozinho, colidindo contra a casa.
Dentro do imóvel estava uma idosa de 70 anos, que acabou soterrada sob os escombros. As equipes de resgate empregaram técnicas específicas para retirada de vítimas em estruturas colapsadas e conseguiram encontrá-la com vida.
Segundo informações dos bombeiros, a mulher foi retirada consciente, mas apresentava traumatismo cranioencefálico leve, escoriações em diversas partes do corpo e uma laceração na perna esquerda.
Após os primeiros atendimentos no local, ela foi imobilizada e encaminhada pelo SAMU a uma unidade hospitalar da região.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registrar a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde atualizado da vítima.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima