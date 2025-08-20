Assine
ARAGUARI

MG: caminhão desgovernado derruba casa e deixa idosa ferida

Residência desaba após colisão de caminhão na BR-050; vítima de 70 anos foi resgatada pelos bombeiros debaixo dos escombros e encaminhada ao hospital

Ana Brisa Reis*
Repórter
20/08/2025 18:48

Dentro do imóvel estava uma idosa de 70 anos, que acabou soterrada sob os escombros
Dentro do imóvel estava uma idosa de 70 anos, que acabou soterrada sob os escombros

Na manhã desta quarta-feira (20), um grave acidente assustou moradores da zona rural de Araguarin (MG), no Triângulo Mineiro. Um caminhão desgovernado atingiu uma residência localizada na Fazenda Fundão, às margens da BR-050, no km 43, provocando o desabamento da estrutura. Uma mulher ficou ferida.

O motorista relatou que havia estacionado o veículo e acionado o freio de mão antes de descer para abrir uma porteira. No entanto, o caminhão perdeu controle e desceu sozinho, colidindo contra a casa.

Dentro do imóvel estava uma idosa de 70 anos, que acabou soterrada sob os escombros. As equipes de resgate empregaram técnicas específicas para retirada de vítimas em estruturas colapsadas e conseguiram encontrá-la com vida.

Segundo informações dos bombeiros, a mulher foi retirada consciente, mas apresentava traumatismo cranioencefálico leve, escoriações em diversas partes do corpo e uma laceração na perna esquerda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 9h46
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 9h46

Após os primeiros atendimentos no local, ela foi imobilizada e encaminhada pelo SAMU a uma unidade hospitalar da região.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registrar a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde atualizado da vítima.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

