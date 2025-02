Como era por dentro a Igreja de Ouro, em Salvador, onde o teto desabou

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Na tarde desta quarta-feira, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após o desabamento do teto da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho, em Salvador. Conhecida popularmente como a Igreja de Ouro, ela é um verdadeiro tesouro da arquitetura barroca e da história religiosa da Bahia.



História



Construída entre 1708 e 1750, a Igreja de São Francisco foi erguida pela Ordem dos Frades Menores (Franciscanos) e se destaca por sua rica ornamentação e pelo uso abundante de ouro em sua decoração interna. O projeto foi idealizado pelo arquiteto e artista português André de Rocco, que trouxe influências do estilo europeu para o Brasil colonial.

Arquitetura Barroca

Com pituras coloniais e detalhes em ouro, este era o teto que desabou na tarde desta quarta-feira (5/2) Carlos Altman/EM

A fachada da igreja é simples, mas ao entrar, os visitantes são recebidos por um espetáculo de cores e formas. O interior é um exemplo impressionante do barroco brasileiro, com altares revestidos em ouro e detalhes em madeira entalhada. Entre as obras mais notáveis, destaca-se o altar-mor, que é uma verdadeira obra-prima.

Destaques:



Altar-Mor: Revestido em ouro, é o ponto central da igreja.

Painéis de Azulejos: Retratam cenas da vida de São Francisco e outros santos.

Imagens Sacras: Uma coleção de esculturas que datam do período colonial.



Importância Cultural

A Igreja de São Francisco não é apenas um local de culto, mas também um importante patrimônio cultural. Ela é um dos principais pontos turísticos de Salvador e atrai visitantes de todo o mundo, que vêm admirar sua beleza e aprender sobre a história da cidade. Além disso, a igreja é frequentemente utilizada para celebrações religiosas e eventos culturais.